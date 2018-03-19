Путина поймали на вранье о количестве военных в Сирии

Сегодня, 16:34

С 2016 года численность российских военных в Сирии сократилась всего на 20 процентов

Фото: facebook.com/CITeam.org
Фото: facebook.com/CITeam.org

По итогам выборов президента РФ, за 2 года численность группировки в Сирии сократилась незначительно, всего в стране проголосовало 3839 россиян.

Об этом пишут Conflict Intelligence Team на своей странице в социальной сети.

К таким выводам они пришли, проанализировав информацию по прошедшим выборам, имеющейся в открытом доступе на сайте ЦИК РФ. Тогда количество бюллетеней в переносных урнах составило 4378 штук. Большая их часть приходилась, очевидно, на голоса бойцов российской группировки в Сирии.

Согласно данным этого года, количество бюллетеней в переносных урнах – 3526 штук. Это всего на 20% меньше, чем в 2016 году, несмотря на объявленный Владимиром Путиным в конце прошлого года вывод войск из Сирии. 

Как известно, в марте 2016 года российский президент принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

Также недавно сообщалось, что Российская Федерация почти в 10 раз могла занизить данные о своих потерях в ходе боевых действий в Сирии.

Помимо этого, по результатам одного социологического опроса, более половины россиян хотят, чтобы Россия участвовала в конфликте в Сирии.
Россия, Сирия, Путин, вывод войск

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