Путинизм обречен, с ним начнется ожесточенная борьба – российский публицист

Сегодня, 11:05

Борьба с режимом начнётся с отчаянием обречённых и со всех сторон, говорит Евгений Ихлов

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Несмотря на убедительную победу нынешнего хозяина Кремля на президентских выборах в РФ, в России начнется ожесточенная борьба с режимом Владимира Путина с требованием реформ. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский публицист и правозащитник Евгений Ихлов.

"Любой внесистемный реформатор, приди он к власти – или захвати её – получит огромный кредит доверия. Но только под нормальную программу преобразований, а не под очередную популистскую дребедень", – говорит публицист.

По его мнению, это свидетельствует не только о сложившемся запросе на перемены, но и то, что они неизбежны, поскольку в России нет серьезного интеллектуального лобби "статус-кво" и постепенного модернизационного реформирования.

"В отличие от ситуации ещё 10 лет назад, путинизм обречён. Реально его поддерживают только бенефициары режимы – ворующие или получающие ренту от системной коррупции.  Более того, уже невозможен "путинизм без Путина", как это было при Медведеве", – подчеркнул правозащитник.

"Сейчас, когда шок пройдёт, борьба с режимом начнётся с отчаянием обречённых. И со всех сторон", – резюмировал Евгений Ихлов.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Или хунта, или многолетняя революция: публицист рассказал о России после Путина".

Напомним, "Сегодня" писала, что Путин все ближе к изоляции. Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров указал на проблемы для президента РФ.
Россия, Путин, борьба, Ихлов, путинизм
Источник:

"Сегодня"

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