Путинская ОПГ – захватчик и оккупант России: интервью со Славой Рабиновичем

По словам известного финансиста, в РФ демонтированы сами основы государства

Владимир Путин. Фото: AFP

Путинская ОПГ – захватчик и оккупант России: интервью со Славой Рабиновичем Александр Куриленко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6cb/e61/5c66cbe612703.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6cb/e61/5c66cbe612703.jpg 2019-02-16T07:37:00+02:00 Россия По словам известного финансиста, в РФ демонтированы сами основы государства

О том, почему падает рейтинг Владимира Путина, сможет ли контроль над телевидением и экономикой обеспечить незыблемость путинской вертикали, как новый мировой кризис может повлиять на политическую ситуацию в России, в интервью сайту "Сегодня" рассказал публицист и финансист Слава Рабинович.

- В последнее время мы наблюдаем падение рейтинга Путина, чем это вызвано?

- Четыре года назад здравомыслящие люди пытались задавать себе вопрос: сколько же это может продолжаться, путинская узурпация власти после аннексии Крыма, нападение на Украину и развязывание геббельсовской пропаганды через средства путинской массовой агитации и пропаганды? И по совокупности эффектов от новейших тогда спазмов путинского режима, включая девальвацию рубля и санкции за агрессию, люди пытались понять для себя, сколько этот режим может просуществовать. Многие, включая и меня, давали этому режиму относительно недолгое время, было сложно представить в 2014 году, что в 2018 году каким-то образом Путин может организовать свое переназначение, что режим не рухнет по финансовым, социальным, экономическим и политическим причинам. Прошло 5 лет с момента аннексии, этот режим никуда не делся, но претерпел большие изменения. То, что режим гибридный, а не в лоб полностью тоталитарный, то, что уклад экономики похож на бандитский неофеодализм, но не твердолоб, как социализм, это все делает его более вязким в своей возможности относительно долго навязывать себя одурманенному населению.

В свое время я опубликовал список ошибок, которые ускорят конец путинского режима. Удивительно, что какое-то количество было совершено, а какое-то нет. Например, печатания денег, как при режиме Мадуро, мы не наблюдали. Деньги печатают, но не в том масштабе, чтобы вызвать очень высокую инфляцию или гиперинфляцию. Долларовый ВВП России располовинился еще в 2014 году, но на данный момент мы не видим тренда такого чудовищного падения. ВВП или немного падает, или просто стагнирует.

Но ошибки из того списка тоже были. Они развиваются в экспоненциальной форме, набирают ход. Первое: растущее чувство несправедливости у подавляющего большинства населения, которое накладывается на чудовищные высказывания российских чиновников, членов "партии жуликов и воров", и на воровство верхушки путинской клики. Второе: совершенная путинским режимом так называемая "пенсионная реформа", которую надо называть пенсионной аферой и открытым грабежом населения. Каждый мужчина в России обворовывается на миллион рублей, а женщина на полтора, если я правильно помню свои вычисления. Кроме всего прочего, большинство людей в России до пенсии вообще не доживут, а это – де-факто лишение людей пенсии вообще. И надо понимать, что долгосрочные планы многих людей были связаны с ожиданиями пенсий к определенному возрасту, с планами на эти пенсионные деньги и с возможностью проводить время с детьми и внуками, а также с наличием этих дополнительных денег в общих финансах домохозяйств…

Что происходит, когда экономика не имеет никаких шансов на рост? Обнищание населения продолжится. По системе домино могут взорваться системообразующие банки. Путинскому режиму их надо будет спасать, заливать деньгами. В США заливали, в том числе в банковский и страховой секторы, но в 2008 году это не привело к гиперинфляции.

- В России так получится?

- Нет. Потому что у США есть долларовый эмиссионный центр, печатающий доллары, желаемые к приобретению всеми ЦБ мира, а также большими институциональными инвесторами во всем мире. Доллар – самая надежная инвестиция с кредитным риском американского правительства, которая заключается в оценке рисков того, сможет ли правительство США продолжать собирать налоги с экономики размером в $20 трлн в год в товарах и услугах, востребованных во всех частях мира. Весь мир покупает доллары, таким образом кредитуя Америку. А Америка за эти доллары поставляет всему миру товары и услуги, которые все хотят купить.

В России есть только рублевый эмиссионный центр. Рубль иногда падает, российская экономика - это меньше 2% мирового ВВП, в абсолютном значении не многим больше $ 1 трлн в год. Состав российского ВВП по секторам и весу каждого сектора – это совершенно другая конфигурация, чем диверсифицированная и высокотехнологичная экономика США (в РФ преобладает нефтегазовый сектор – ред.). Никто в мире не будет финансировать путиномику, покупать чудовищные суммы рублей, которые будут печатать в России, если и когда путинской ОПГ придется включать печатный станок для спасения системообразующих банков. Эти деньги не польются в суверенные фонды Норвегии, Катара и Саудовской Аравии, или, как американские гособлигации – в Центробанки всего мира, в пенсионные фонды, к институциональным инвесторам. Все напечатанное и выпущенное в России будет означать, что рубль на какое-то время прекратит свое существование как расчетная единица в международной торговле. Возможно, при очень сильной девальвации, рубль перестанет быть хорошей расчетной единицей и в самой России. В 1998 году рубль девальвировался в четыре раза. Я не утверждаю, что это случится завтра или через месяц, время я не предскажу, все зависит от огромного количества движущихся частей и непредсказуемых заранее факторов. Но именно в этом направлении путинская ОПГ ведет Россию, в конечном итоге.

- А что дальше?

- Дальше социальная напряжённость переходит в социальное волнение, а они – в социальные бунты с непонятным влиянием на политическое развитие этих процессов. Поэтому такие стойкие оппозиционеры, как Алексей Навальный и какое-то количество людей в России и за ее пределами должны быть в режиме активного ожидания. Если все начнет сыпаться, то нужно подхватить знамя, которое швырнут на землю путинские прихвостни.

- Монополия на основные рейтинговые телеканалы может помочь сберечь ситуацию под контролем Путина?

- Во-первых, это никакие не СМИ. Это средства массовой агитации и пропаганды, которые по своей природе преступны. Можно почитать о судьбе Юлиуса Штрейхера, который был единственным подсудимым в Нюрнберге, кто не был военным, не принадлежал к высшей политической верхушке гитлеровской Германии, но он считался организатором массового идеологического промывания мозгов через средства массовой пропаганды в процессе преступлений против человечности и Холокоста. Его приговорили к смертной казни через повешенье. Это не должны забывать Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и их подельники. Кстати, здесь я имею в виду не только разных там шейниных, скабеевых, симоньян и так далее, но и таких личностей, как Константин Эрнст, который за маской интеллигентности и творческих исканий прячет свою преступную деятельность.

Во-вторых, хорошие новости заключаются в том, что все больше людей пользуются Интернетом. Я знаю людей за 70 лет, пенсионеров и пенсионерок, которые прекратили смотреть эту гадость, выкинули телевизоры и на айпадах, которые им купили дети и внуки, смотрят такие каналы, как Навальный LIVE, МБХ медиа, расследования "Новой газеты" и другого рода подобные каналы на YouTube и других ресурсах. Это заменило им тупое просматривание путинской телевизионной помойки. Люди прозревают.

- А контроль Путина над основными денежными потоками госкорпораций?

- Нет в России никаких госкорпораций. Все неправильно описывается и понимается. В России нет огосударствления экономики. Огосударствление – это когда есть процесс национализации частных компаний, где убытки и прибыли национализируются в одинаковой степени. В отдельных случаях, в идеальном пределе, процесс национализации проходит по рыночным ценам, но это если речь идет, например, о Норвегии. Конституционный строй при этом должен существовать, государство должно быть законным и относительно не коррумпированным. Тут мало примеров, кроме Норвегии. Понятно, что в Норвегии существует капитализм, мы не говорим о каком-то развитом социализме или коммунизме. Но в России конституционный строй демонтирован, демонтировано государство, все ветви власти. Если государства не существует как такового, то о каком огосударствлении может идти речь? Есть путинская ОПГ, которая использует демонтированное государство в качестве орудия своих преступлений. Это не огосударствление экономики, а захват бывших частных и государственных активов. В большом масштабе это происходит начиная с июля-октября 2003 года. Захватчик и оккупант – путинская ОПГ.

Они захватили всю оборонную промышленность, какую-то промышленность высоких технологий или тех, которые хотят называться высокими технологиями. Это все было переупаковано в "Ростех" и "Роснано". Мы прекрасно знаем, что единственная цель их существования – распил.

Путинская ОПГ захватила не только эти активы, и не только другие, как "Юкос" и "Сургутнефтегаз", они захватили весь бюджет РФ. Они с бюджетом обращаются как с "общаком". Поэтому совершенно бесполезно говорить мне слова "огосударствление экономики", поскольку это словосочетание не отражает реальность. В России произошел демонтаж государства, захват активов и бюджета.

- Может ли это происходить бесконечно?

- Нет, но это может происходить относительно долго, в зависимости от того, что вы понимаете под словом долго. Возьмем, например, период в 10 лет. Для людей это большой срок, который может означать начало какого-то периода, а может, наоборот, означать конец какой-то фазы развития и карьеры. Сейчас 40-летнему образованному и профессиональному человеку сложно принять решение остаться в России, если он понимает, что в возрасте от 40 до 50 ему ничего хорошего не светит в конце этого периода. А там еще развал банковской системы, падение рубля, социальные взрывы, и, если не гражданская война, то точно близкие к ней вооруженные катаклизмы, отвал регионов и черт его знает что. Нормальный рациональный человек, который не является членом путинской ОПГ на относительно высоком уровне, кто не является бенефициаром грабежа России, кто образован, профессионален и имеет предпринимательские амбиции, не хочет через 10 лет быть у разбитого корыта. По мере возможности, такие люди будут принимать рациональные решения, которые их будут вынимать из активной деятельности в России. Мы говорим о поколениях людей, которые сейчас вынуждены принимать решения, которые противоречат естественному ходу развития страны.

- Кстати, это, наверное, причина различия украинской и российской миграции в Европу и Северную Америку: в украинском варианте это, как правило, рабочие, тогда как в российском сегменте есть, как мне кажется, существенный элемент среднего класса?

- Мало того, если бы была возможность воссоздать полную модель состава митингующих в 2011 и 2012 годах на проспекте Сахарова и на Болотной площади, если мы оперируем большими числами, то мы прекрасно понимаем состав этих участников – люди, принадлежащие среднему и "креативному" классу. Мы понимаем спектр их образования – одно или несколько высших образований, часто образование за границей. Если как-то стандартизировать образование, квалификацию, принадлежность к среднему классу и подсчитать, сколько из них эмигрировали, а сколько – нет, мы бы были удивлены. Многие эти люди уже уехали из России.

Путинскую ОПГ можно считать оккупантом. Единственная цель путинской ОПГ – совершение преступлений и уход от ответственности под прикрытием демонтированного государства. Больше никаких целей существования у нее нет. Они хотят бесконечно грабить Россию – ее недра и население. Проблемы страны, в целях продолжения узурпации власти, они морозят: верховенство права, инвестиционный климат, экономический рост, инновации, технологическое развитие, проблемы национальных регионов, проблемы разрушающейся инфраструктуры, бедности, коррупции, системы образования, науки и здравоохранения. Но вечного ничего не бывает, это все разморозится, и все это может обернуться ужасом и кошмаром. К сожалению, не только для путинской ОПГ, но и для всего населения, которое иногда страдает стокгольмским синдромом. На самом деле, это может плачевно закончиться и для всей планеты. Все страны, которые более или менее понимают, что происходит в РФ, они все равно недооценивают риски для всей планеты.

Акции протеста на Болотной площади. Фото: AFP

Акции протеста на Болотной площади. Фото: AFP

- Вы уже упомянули 2008-2009 годы и то, как США справлялись с тем кризисом. Есть теория циклов, и возможно я ошибаюсь, но все чаще говорят о новом кризисе, гадая, откуда он придет – из США, Китая, иногда Турции. Можем ли мы увидеть такой кризис еще раз?

- Я говорил о заливании ликвидностью кризиса 2008-2009 годов, но это только одна составная часть борьбы с тем кризисом. Нужно понимать, что преодоление кризиса тогда включало в себя огромный пакет мер, в том числе разработанные на тот момент министром финансов США Генри Полсоном. Это "план Полсона", сейчас его изучают в учебниках экономики и школах бизнеса. Положительные эффекты от некоторых важных частей этого плана будут ощущаться мировой экономикой и финансовой системой еще десятилетиями. Очень важны были новые правила, по которым могут работать, например, инвестиционные банки, которые не могут превращать себя в залевериджированные хедж-фонды (финансовый леверидж – отношение между заемным и собственным капиталом). Lehman Brothers, Bear Stearns и Merrill Lynch представляли из себя огромных размеров хедж-фонды, а не инвестиционные банки, пытавшиеся извлечь выгоду и прибыль на колоссальных заемных средствах без должного учета рисков, которые в конечном итоге материализовались и привели к их самоуничтожению. Так как в короткий срок самоуничтожаются системообразующие финансовые акторы, эти организации больше не могут работать по старым правилам после того, как осела пыль. Новые правила существенно снизили риски для глобальной финансовой системы, замедлили формирование новых дисбалансов и надувание пузырей.

Я хочу подчеркнуть, что на тот момент глобальная рецессия была первой именно глобальной рецессией за последние 60 лет, не было живых активных участников финансового рынка и экономических игроков, знающих на своей шкуре кризис и массовую психологию в таких условиях. Беспрецедентный кризис такого масштаба был преодолен выполнением очень большой совокупности широчайших мер, но он не отменил общего принципа капитализма в странах-лидерах мировой системы финансов и экономики. Все эти экономики основаны на принципе рынка капитала, на принципе рационального поведения всех участников не только финансового рынка, но и всех экономических акторов международных экономических цепочек. Поскольку капитализм не отменен, а развивается дальше, и существуют рынки капитала, на которых за инвестиционный капитал конкурируют разные страны и участники, то у нас есть некий рациональный рынок желания получить доходность на капитал, за который конкурируют разные игроки на какую-то единицу риска. Все это можно сказать немножко другими словами, каждый пытается оценить риск на каждую единицу доходности. Это все означает, что капитализм жив. А если так, то где-то начнется не до конца просчитанная погоня за большими доходностями без правильного понимания рисков. Это всегда ведет к появлению дисбалансов здесь или там, рано или поздно. Эти дисбалансы приводят к надуванию пузырей. При определенных обстоятельствах, которые неизвестны наперед, а также при ускорении этих процессов, которые описывают в теории "черных лебедей", пузыри начинаются лопаться. После этого начинается кризис, который необходим для того, чтобы постепенно эти дисбалансы высушить, уменьшить и обнулить. Это может сопровождаться серьёзными финансовыми и экономическими катаклизмами.

Что нам точно известно, так это то, что следующий финансовый пузырь надувается в какой-то отличной области от того, где был надут предыдущий пузырь. Не бывает так, чтобы в промежутке между двумя кризисами был надут пузырь в том же классе активов. Поэтому мы точно можем сказать, что следующий кризис не придет со стороны ипотечного кредитования. Но сами вот эти будущие кризисы не видны наперед подавляющему числу участников рынка. Большинство не видит и не может знать, где эти дисбалансы копятся. Только в момент кризиса большинство это увидит. Нельзя сказать как и где это будет, но можно точно сказать, что кризис будет, рано или поздно.

Кроме того, после 10 летнего перерыва можем сказать, что чисто исторически кризис уже назрел. И то, что мы так долго еще не переживали очередных кризисов – это положительный эффект "плана Полсона". Но то, что кризис снова будет – это точно.

- Кризис ударит по путинскому режиму?

- Да, этот кризис сильно ударит по режиму путинской ОПГ. Режим вошел в фазу позднего путинизма на фоне долгого спокойствия в мировой экономике и на финансовых рынках, при относительно хорошей и спокойной конъюнктуре мировых цен на товары, которые Россия экспортирует. При следующем мировом финансово-экономическом кризисе будет бегство в высоколиквидные, низкорисковые активы, как это всегда было, все побегут в доллары и финансовые инструменты США, начнут выходить из более высокорисковых активов, включая развивающиеся рынки. Валюты развивающихся стран упадут против доллара и швейцарского франка. Упадут цены акций на развивающихся рынках, упадут цены на нефть, газ и металлы. Дальше путинской ОПГ нужно уже пристегивать ремни. Можем пожелать им скорейшего полета в космос на своих креслах, которые их непременно катапультируют из самолета под названием Российская Федерация.

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АВТОР: Александр Куриленко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.