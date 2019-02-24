Путинская Россия не ищет организаторов убийства Немцова – семья политика
Родные убитого оппозиционера с самого начала следствия не могут получить никакой информации о ходе расследования
Российские следователи ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства российского оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году. Так считает семья погибшего политика, утверждает адвокат его дочери Жанны Ольга Михайлова.
"За все это время, к сожалению, следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова. Конечно, это очень печально и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания", – сказала юрист.
По словам Михайловой, с самого начала следствия родные Немцова не могут получить никакой информации о ходе расследования.
"На наше ходатайство с просьбой ознакомить нас с ходом следствия нам отвечают, что ведется расследование и не мешайте работать. В рамках этого дела мы не знаем ничего, что производится и происходят ли какие-то следственные действия, экспертизы, например, и т.д.", – сказала адвокат.
Одна добавила, что представители семьи Немцова заявляли ходатайство, но из полученного ответа следует, что никаких экспертиз больше не проводилось.
Напомним, что к годовщине убийства политика в прошлом году Госдеп США призвал раскрыть преступление и наказать всех виновных.
Кроме того, по всему миру прошли марши памяти оппозиционера. Наиболее массово марш прошел в Москве – в нем приняли участие около 50 тысяч человек.
Мы также писали, что прошлой осенью сквер возле российского посольства в Киеве назвали именем Бориса Немцова.
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