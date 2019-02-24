Путинская Россия не ищет организаторов убийства Немцова – семья политика

Родные убитого оппозиционера с самого начала следствия не могут получить никакой информации о ходе расследования

Борис Немцов. Фото: AFP

Путинская Россия не ищет организаторов убийства Немцова – семья политика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/26c/6b3/5c726c6b3ef49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/26c/6b3/5c726c6b3ef49.jpg 2019-02-24T12:26:00+02:00 Россия Родные убитого оппозиционера с самого начала следствия не могут получить никакой информации о ходе расследования

Российские следователи ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства российского оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году. Так считает семья погибшего политика, утверждает адвокат его дочери Жанны Ольга Михайлова.

"За все это время, к сожалению, следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова. Конечно, это очень печально и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания", – сказала юрист.

По словам Михайловой, с самого начала следствия родные Немцова не могут получить никакой информации о ходе расследования.

"На наше ходатайство с просьбой ознакомить нас с ходом следствия нам отвечают, что ведется расследование и не мешайте работать. В рамках этого дела мы не знаем ничего, что производится и происходят ли какие-то следственные действия, экспертизы, например, и т.д.", – сказала адвокат.

Одна добавила, что представители семьи Немцова заявляли ходатайство, но из полученного ответа следует, что никаких экспертиз больше не проводилось.

Напомним, что к годовщине убийства политика в прошлом году Госдеп США призвал раскрыть преступление и наказать всех виновных.

Кроме того, по всему миру прошли марши памяти оппозиционера. Наиболее массово марш прошел в Москве – в нем приняли участие около 50 тысяч человек.

Мы также писали, что прошлой осенью сквер возле российского посольства в Киеве назвали именем Бориса Немцова.

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