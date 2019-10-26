"Путинская шпионка" Бутина прибыла в Москву: фото

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США за преступный сговор, а после отбытия срока наказания депортирована из страны, прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

Напомним, 31-летнюю Бутину задержали в США в прошлом году. По данным обвинения она хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы Кремля.

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Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Чтобы избежать длительного тюремного срока, женщина заключила сделку со следствием и частично признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ.

В итоге в апреле этого года суд в Вашингтоне приговорил Марию Тутину к 18 месяцам лишения свободы, отклонив предложение стороны защиты, настаивавшей на сроке заключения, равному уже отбытому. Тогда же ее адвокат выразил уверенность, что осенью женщину вернут домой.

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