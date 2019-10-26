Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

"Путинская шпионка" Бутина прибыла в Москву: фото

26 октября, 13:53

Чтобы избежать длительного тюремного срока, женщина заключила сделку с американским следствием

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США за преступный сговор, а после отбытия срока наказания депортирована из страны, прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

Напомним, 31-летнюю Бутину задержали в США в прошлом году. По данным обвинения она хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы Кремля.

Реклама

Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

В тренде
Из-за чего протестуют в Барселоне и почему замедляется рост экономики: главные новости мира
Фото: Getty Images

Чтобы избежать длительного тюремного срока, женщина заключила сделку со следствием и частично признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ.

В итоге в апреле этого года суд в Вашингтоне приговорил Марию Тутину к 18 месяцам лишения свободы, отклонив предложение стороны защиты, настаивавшей на сроке заключения, равному уже отбытому. Тогда же ее адвокат выразил уверенность, что осенью женщину вернут домой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия шпионаж Мария Бутина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России прорвало дамбу под Красноярском, есть погибшие: подробности, фото и видео
В России прорвало дамбу под Красноярском, есть погибшие: подробности, фото и видеоРоссия
Погибли в креслах: названа основная причина смерти пассажиров суперджета в Шереметьево
Погибли в креслах: названа основная причина смерти пассажиров суперджета в ШереметьевоРоссия
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...