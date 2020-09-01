"Путинская" вакцина на экспорт не пойдет еще 100 лет: названа причина

Фармзавод в Зеленограде сможет производить всего 1,5 млн доз вакцины в год

После того, как у президента США Дональда Трампа отказались от "путинской" вакцины, чтобы не жертвовать стандартами безопасности, директор Института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия на первых порах не будет поставлять живую вакцину от коронавируса Sputnik V за рубеж – речь идет только о технологии ее производства, сообщает "Интерфакс".

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"Живую вакцину мы вывозить не будем – себе не хватает. Мы будем торговать технологией. Процесс идет очень интенсивный, но сами понимаете, сколько нужно оформить бумаг: перевести документы на английский, подготовить команду специалистов, которые будут отслеживать нашу технологию на месте", – сказал Гинцбург.

Он отметил, что специалисты ориентированы прежде всего на то, чтобы обеспечить потребности России в вакцинации от коронавируса. О поставках за границу готовой вакцины, по его словам, можно будет говорить только тогда, когда эти потребности будут удовлетворены.

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Информагентство напомнило, что фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде сможет производить всего около 1,5 млн доз вакцины от коронавируса в год. Учитывая, что население России составляет около 150 млн человек, нужды РФ в вакцине будут покрыты только через 100 лет.

Сайт "Сегодня" сообщал, что "путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях, ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанным ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек, чего не было сделано.

Видео: Пул №3/Telegram

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