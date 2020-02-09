Путинский режим: Госдума России поддержала изменения в Конституцию

20 лет у власти – и это не предел. Госдума России единогласно поддержала в первом чтении предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституцию. Эти поправки позволят ему оставаться у власти. Чего ожидать после окончания его президентского срока и довольны ли россияне нынешней политикой?

От неприметного председателя ФСБ – до президента с имперскими амбициями. От прозападной политики – к международной изоляции.

Кремлевский Сенатский дворец. Здание, в котором уже 20 лет, правда, с незначительным перерывом, хозяйничает один и тот же человек – Владимир Путин. Окон его кабинета отсюда не видно, слишком высокий забор. Обычные россияне видят своего президента разве что по телевизору. В стране выросло целое поколение, которое другого правителя и не знает.

Валерию – 20. И он не помнит России без Путина. И видел, как перед очередным переизбранием президента в 2012-м – недовольных властью разгоняли на Болотной площади. Тогда Валерий и не догадывался, что за шесть лет сам окажется в СИЗО из-за протестов .

Валерий – самый молодой фигурант так называемой "московской дела". Его забрали в СИЗО с акции оппозиции прошлым летом. Юноше грозило 5 лет тюрьмы, но повезло больше, чем другим задержанным.

"Переквалицировали (дело – Ред.) потом опять в административное, что я угрожал полиции с применением насилия, перекрывал улицы", – рассказывает он.

Отделался штрафом. Оплатил, если рубли перевести в гривны – почти четыре тысячи.

Журналистка Наталья Демина вспоминает первый срок президентства Путина. в начале двухтысячных были высокими цены на газ и нефть, и вместо того, чтобы улучшать жизнь россиян, Кремль начал необъявленную войну в Грузии. А теперь тратит около 4 миллиардов долларов ежегодно на содержание аннексированного Крыма и непризнанных республик на востоке Украины.

"Что такое 20 лет – это конечно разочарование, это время несбывшихся надежд. После истории с Крымом мы видим, как люди беднеют, раньше то что ты покупал за 700 рублей стоит 1100 – то есть с тысячей рублей в магазин не приходи, а зарплаты наши не выросли", – делится она.

Не менее чем в тысячу рублей обходится каждый поход в аптеку и для пенсионерки Марины.

Работала в университете, а несколько лет назад ее сократили. На пенсию едва выживает. И говорит, как бы она не хотела внуков, нормальной жизни для них в будущем в России не видит.

"Страшно за тех, у кого есть дети: ни образования, ни медицины, ни возможности приобрести жилье не имеется. Эта атмосфера, в которой просто страшно дышать. люди начинают боятся высказываться", – говорит пенсионерка.

За пять лет россияне существенно обеднели. После аннексии Крыма и санкций Запада рубль обвалился почти вдвое.

"Сегодняшний уровень потребления российских граждан ниже чем в 2014 году. Это внутренние санкции, которые политический режим Владимира Путина наложил на российское общество. Это внутрення политика, внешняя политика, економическая и социальная, которая направлена ​​против российских граждан", – говорит Андрей Илларионов, советник Владимира Путина (2000-2005 гг.)

И вряд ли хозяин Кремля изменит курс своей политики – предполагают опрошенные "Сегодня" эксперты. А у власти Путин останется и после окончания президентского срока. Сам предложил изменить Конституцию, чтобы после 2014 года управлять Россией в любой роли.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию.

Глава Кремля предложил внести поправки в Конституцию, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и заявил о необходимости прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями.

Спустя несколько часов после выступления Путина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его кабинет в полном составе объявили о своей отставке.

Позже российский президент назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Новым премьером России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама