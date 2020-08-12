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"Путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях

12 августа, 20:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ВОЗ сдержанно прокомментировала создание препарата

После того, как президент РФ Владимир Путин испытал на дочери российскую вакцину от коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, сообщает Deutsche Welle.

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Как заявил в среду, 12 августа, представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.

По словам Язаревича, "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неукоснительно точно". Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.

А днем ранее, 11 августа, в ФРГ назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей, фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях. Ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанных ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что Россия поспешила с регистрацией "путинской" вакцины от коронавируса, и также указал, что препарат даже не прошел третьей фазы клинических испытаний.

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Смотрите заявление Путина о российской вакцине от коронавируса:

Видео: Пул №3/Telegram

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ВОЗ вакцина коронавирус Владимир Путин
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