"Путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях

После того, как президент РФ Владимир Путин испытал на дочери российскую вакцину от коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, сообщает Deutsche Welle.

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Как заявил в среду, 12 августа, представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.

По словам Язаревича, "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неукоснительно точно". Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.

А днем ранее, 11 августа, в ФРГ назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей, фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях. Ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанных ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что Россия поспешила с регистрацией "путинской" вакцины от коронавируса, и также указал, что препарат даже не прошел третьей фазы клинических испытаний.

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Смотрите заявление Путина о российской вакцине от коронавируса:

Видео: Пул №3/Telegram

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