Путину нравится, когда деятели искусств унижаются перед ним – украинский писатель о деле Сенцова

Акции в поддержку Олега Сенцова с требованием освободить украинского режиссера, которые проводятся в Украине и не только, ни к чему не приведут, как и вообще любая акция, которая проводится в защиту Сенцова. Такую мысль в комментарии "Сегодня" высказал украинский писатель Олег Шинкаренко.

"Я очень давно слежу за его делом. Еще полтора года назад писал об этом статью, когда Сокуров обратился к Путину. Она называлась "Художник и тиран". Я понял, как это происходит. Путину просто нравится, когда классики мирового кино, изобразительного искусства, великие писатели, приходят к нему и униженно просят. Причем Сокуров очень сильно унижался, использовал иррациональные аргументы, такие как "христианское сочувствие", нетипичные, чуждые Сокурову, только чтобы Сенцова освободили. В результате Путин сказал, что освободит Сенцова, когда "созреют условия". Тогда, полтора года назад, я думал, что его готовят к обмену. Сейчас я думаю, что это одна из "игрушек" Путина. И он будет удерживать его до тех пор, пока ему это будет нравиться. И российское гражданство, которое получил Сенцов – один из признаков этого", – отметил писатель.

Напомним, президент России Владимир Путин оконфузился на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном, умудрившись приписать режиссеру Олегу Сенцову "журналистскую деятельность".

Полный текст читайте на сайте "Сегодня": "Свобода или смерть": голодовка Олега Сенцова".