Путину прилетит ответка на откровенную клоунаду – эксперт

Дав указ обнародовать интервью с Петровым и Бошировым, глава Кремля продолжил смещать акценты с аннексии Крыма

Интервью подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери является откровенной клоунадой, считает украинский политический эксперт Тарас Березовец.

"Цели, которые поставил Путин перед ГРУ, в общем понятны. После аннексии Крыма "зелёными человечками" Кремль упорно использует риторику смещения акцентов и упорного отрицания очевидных фактов. Но вот риторику откровенной клоунады в Кремле использовали впервые", – пишет он на своей странице в Facebook.

Политтехнолог отметил, что офицеры ГРУ, которыми, как считает Великобритания, являются Александр Петров и Руслан Боширов, вели себя пугливо и неподготовленно. В отдельных местах одна из главных пропагандисток Кремля – главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян, которая брала интервью – "едва не рассмеялась во весь голос".

"Перлы "Солберецкий собор" вместо "Солсберийский" (это видимо от Соловецкий монастырь), "нормальные мужики духами не пользуются" (в ответ на вопрос их ли духи, в которых содержался "Новичок") и прочее демонстрируют, что других аргументов, кроме клоунады, у Путина на сегодня нет", – продолжает Березовец.

Он выразил уверенность, что британские спецслужбы уже разобрали интервью, которое эксперт называет "русской версией" популярного британского комедийного шоу Monty Python, а также что ответ из Лондона не заставит себя ждать.

Напомним, что в своем интервью Петров и Боширов рассказали о том, чем занимаются в обычной жизни.

Как уже сообщалось, в Великобритании считают ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей.