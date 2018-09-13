Путину прилетит ответка на откровенную клоунаду – эксперт

Сегодня, 17:00

Дав указ обнародовать интервью с Петровым и Бошировым, глава Кремля продолжил смещать акценты с аннексии Крыма

Фото: AFP
Фото: AFP

Интервью подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери является откровенной клоунадой, считает украинский политический эксперт Тарас Березовец.

"Цели, которые поставил Путин перед ГРУ, в общем понятны. После аннексии Крыма "зелёными человечками" Кремль упорно использует риторику смещения акцентов и упорного отрицания очевидных фактов. Но вот риторику откровенной клоунады в Кремле использовали впервые", – пишет он на своей странице в Facebook.

Политтехнолог отметил, что офицеры ГРУ, которыми, как считает Великобритания, являются Александр Петров и Руслан Боширов, вели себя пугливо и неподготовленно. В отдельных местах одна из главных пропагандисток Кремля – главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян, которая брала интервью – "едва не рассмеялась во весь голос".

"Перлы "Солберецкий собор" вместо "Солсберийский" (это видимо от Соловецкий монастырь), "нормальные мужики духами не пользуются" (в ответ на вопрос их ли духи, в которых содержался "Новичок") и прочее демонстрируют, что других аргументов, кроме клоунады, у Путина на сегодня нет", – продолжает Березовец.

1536846531.2683

Он выразил уверенность, что британские спецслужбы уже разобрали интервью, которое эксперт называет "русской версией" популярного британского комедийного шоу Monty Python, а также что ответ из Лондона не заставит себя ждать.

Напомним, что в своем интервью Петров и Боширов рассказали о том, чем занимаются в обычной жизни.

Как уже сообщалось, в Великобритании считают ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Россия, отравление Скрипаля, Руслан Боширов, Александр Петров
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: АFP

Испытания "Новичка" на людях: у подопытного десятки заболеваний

Вчера, 19:39

Стали известны долговременные последствия воздействия нервно-паралитического яда "Новичок" на человеческий организм

Россия

Фото: AFP

Россия попросит Британию помочь в расследовании отравления Скрипалей

29 Марта, 10:30

Следственный комитет РФ попросит британцев о правовой помощи 
Загрузка...

Россия

Юлия Скрипаль. Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Россия требует доступа к дочери экс-шпиона Скрипаля

30 Марта, 17:10

Посольство РФ наставивает на праве ее видеть

Политика

Фото: news.sky.com

Британия изучает просьбу о посещении Юлии Скрипаль представителями РФ - СМИ

31 Марта, 16:28

Лондон учтет пожелания и права самой Скрипаль

Политика

Фото: AFP

Великобритания отказала России в доступе к Скрипалю

18 Марта, 13:35

Отказ был обоснован британским подданством Скрипаля

Евросоюз

Фото: Flickr

Британия планирует ввести новые санкции против России

6 Сентября, 19:05

Лондон обсудит с НАТО введение новых антироссийских санкций из-за отравления в Солсбери
Загрузка...