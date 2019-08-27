Путину закон не писан: президент избежал оштрафа за нарушение ПДД

Российская дорожная инспекция отказалась наказывать президента за езду на мотоцикле без шлема

/ Фото: сайт Кремля

Российские правоохранители отказались наложить штраф на президента страны Владимира Путина из-за езды на мотоцикле без шлема во время шоу его любимых байкеров из клуба "Ночные волки" в оккупированном Севастополе 10 августа.

Об этом заявили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ в ответ на соответствующий запрос россиянина Максима Чихунова.

Юрист из Новосибирска разместил у себя на странице в Facebook ответ от ГИБДД, в котором говорится, что правила дорожного движения не распространяются на протокольные мероприятия, объяснив это тем, что "во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)".

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"Оказывается без шлема на мотоцикле ездить можно", – так Чихунов прокомментировал полученный документ.

Напомним, после того, как СМИ распространили фотографии с мероприятия, россиянин направил в интернет-приемную т.наз. "начальника отдела ГИБДД" аннексированного Севастополя заявление о нарушении правил дорожного движения, напомнив о том, что что "закон для всех един".

Напомним, что в 2016 году на российского президента подали коллективный иск из-за причастности России к крушению лайнера Boeing на украинском Донбассе.

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