Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,06
27,73

Путину закон не писан: президент избежал оштрафа за нарушение ПДД

27 августа, 17:45

Российская дорожная инспекция отказалась наказывать президента за езду на мотоцикле без шлема

/ Фото: сайт Кремля

Российские правоохранители отказались наложить штраф на президента страны Владимира Путина из-за езды на мотоцикле без шлема во время шоу его любимых байкеров из клуба "Ночные волки" в оккупированном Севастополе 10 августа.

Об этом заявили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ в ответ на соответствующий запрос россиянина Максима Чихунова.

Юрист из Новосибирска разместил у себя на странице в Facebook ответ от ГИБДД, в котором говорится, что правила дорожного движения не распространяются на протокольные мероприятия, объяснив это тем, что "во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)".

Реклама

"Оказывается без шлема на мотоцикле ездить можно", – так Чихунов прокомментировал полученный документ.

В тренде
Тюрьма, 16 лет под судом и как итог — невиновна: история украинки, попавшей под ложное обвинение в Италии
Ребиббия. По словам Оксаны, самая «крутая» тюрьма Италии, хотя иногда и тут бывают побеги

Напомним, после того, как СМИ распространили фотографии с мероприятия, россиянин направил в интернет-приемную т.наз. "начальника отдела ГИБДД" аннексированного Севастополя заявление о нарушении правил дорожного движения, напомнив о том, что что "закон для всех един".

Напомним, что в 2016 году на российского президента подали коллективный иск из-за причастности России к крушению лайнера Boeing на украинском Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Путин ПДД ночные волки нарушение мотоцикл ГИБДД дорожное движение

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
В России подросток-отличник зарубил топором свою семью и покончил с собой
В России подросток-отличник зарубил топором свою семью и покончил с собойРоссия
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и ПутинаРоссия
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия

Новости партнеров

Loading...