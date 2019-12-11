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"Пять лет любви": российский историк-убийца напишет книгу о своей жертве

11 декабря, 18:03

Это будет автобиографический роман о жизни и любви, сообщил Соколов

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Российский историк Олег Соколов, которого обвиняют в жестоком убийстве сожительницы, напишет книгу-раскаяние, в которой расскажет о своей жизни с убитой девушкой. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев, передает "Росбалт".

"Он (Соколов, – Ред.) для себя своеобразным видом раскаяния избрал написание даже не автобиографической книги, а книги, посвященной Анастасии, ее жизни, как-то увековечить ее память. Не только в связи с этой трагедией, но и то время, которое они проводили вместе. Это целых пять лет любви", - заявил Почуев.

Адвокат добавил, что такой жанр историк выбрал сам.

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О намерении написать книгу Соколов заявил еще в начале декабря. Он сообщил, что это будет автобиографический роман о жизни и любви.

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Фото: REUTERS/Loren Elliott

"Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами", – сказал историк. Спустя несколько дней стало известно, что 53 страницы книги уже написаны.

Напомним, петербургского историка, одного из самых известных реконструкторов сражений времен наполеоновских войн Олега Соколова арестовали за убийство 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.

Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что перед преступлением женщина якобы бросалась на него с ножом, в результате он выстрелил в нее из мелкокалиберного обреза, потом расчленил тело и частично сбросил в реку Мойку.

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