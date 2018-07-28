Пытали осужденных: в России начались массовые аресты тюремщиков

Впервые в истории современной России суд отправил за решетку высокопоставленных силовиков. За издевательства над заключенными посадили сотрудников центра противодействия экстремизму и оперативника ФСБ: их признали виновными в вымогательстве, хищении и пытках.

Массовые аресты тюремщиков начались после скандала в Ярославской колонии, где 17 надзирателей поиздевались над Евгением Макаровым. Видео пыток попало в сеть и вызвало общественный резонанс.

Примечательно, что на данный момент из-за информации о многочисленных случаях пыток в местах заключения к России приковано внимание Европейского суда по правам человека и ООН.

Ранее уже неоднократно сообщалось о случаях жестокости по отношению к заключенным в российских тюрьмах. Инциденты происходили и с украинцами-политзаключенными. Так, в недавнем интервью украинская артистка Ада Роговцева, рассказала, что заключенному в России голодающему украинскому режиссеру Олегу Сенцову в тюрьме насильно заливают еду специальным устройством через нос.

Также сообщалось, украинца Павла Гриба при этапировании в Ростов жестоко избили заключенные. Отец парня также рассказал, что у его сына забрали все вещи и продукты питания.