Рабинович: За продление "царствования" в России Путину грозит статья

У хозяина Кремля есть вариант, как "законно" сохранить влияние без нарушения российских законов

Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин может продлить свое правление и после 2024 года, когда он уже больше не может переизбираться на следующий президентский срок. Однако прямое продление полномочий грозит ему статьей уголовного кодекса. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Продление полномочий Путина, а если точно выражаться – уголовное преступление по статье 278 УК РФ (насильственный захват и удержание власти), скорее всего, будет осуществлено менее инвазивными способами, нежели всеми обсуждаемая конституционная реформа по изменению полномочий Госдумы и президента России, аншлюс Беларуси или еще какие-то странные силовые методы попрания Конституция и права, в том числе, международного права", – сказал он.

Рабинович считает, что самый адекватный способ для Путина продолжить удерживать влияние в России – это преемник по типу "Медведева-2".

"Скорее всего, если бы я был злодеем и путинским политтехнологом, я бы шел по пути преемника, который мало что значит с точки зрения политического веса, является новым лицом. Это новое лицо будет говорить с западными лидерами, это же не он Boeing (самолет рейса MH17 – Ред.) сбивал, а Путин займет какую-то должность, скажем, в Совете Безопасности, куда переведут в подчинение все силовые структуры, которые сейчас подчиняются президенту. Некий легковесный президент "Медведев-2", лишенный управления силовыми структурами: ФСО, Росгвардия, МВД, ФСБ и армия", – подчеркнул блогер.

По его словам, как и с Медведевым, это должен быть абсолютно зависимый человек, который будет делать все, что ему говорят.

"Например, начнет войну с Грузией, когда ему скажет Путин, будет продлевать срок президентских полномочий с 4 до 6 лет, как скажет Путин, уйдет с поста тогда и так, как скажет Путин, не будет иметь серьезного политического веса", – добавил он.

Читайте полный текст интервью со Славой Рабиновичем: "Сколько еще российские рабы будут терпеть цирк Путина?".

Отметим, что в 2024 году Путин уже не будет иметь права баллотироваться на следующий президентский срок, но уже сейчас и в самой России, и в мире обсуждают варианты, как российский лидер может остаться у власти после этого срока. Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты указывали на возможный коварный сценарий с задействованием Беларуси. Россия может присоединить к себе Беларусь, и тогда для хозяина Кремля открывается поле для маневров.

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