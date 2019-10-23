Рабочие за один день повредили в "Шереметьево" два самолета

Фото: facebook.com/svo.airport

Сотрудники обслуживающей аэропорт Шереметьево организации за один день повредили самолеты Вьетнамских авиалиний и "Аэрофлота". Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, в 15 часов 22 октября 2019 года, в международном аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету рейса авиакомпании Вьетнамских авиалиний по маршруту Москва — Ханой сотрудниками обслуживающей организации — ООО "Шереметьево Хэндлинг" телетрапом был поврежден воздухозаборник левого двигателя воздушного судна. Рейс отменен, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом", — говорится в сообщении.

В тот же день произошел еще один инцидент с повреждением другого воздушного судна. При подгоне самоходного трапа к самолету "Аэрофлота", который готовился к вылету в Баку, произошло повреждение лакокрасочного покрытия борта в районе задней левой двери.

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Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности полетов при техническом обслуживании воздушных судов.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки самолет ударился шасси и носом о полосу, после чего загорелся. Как стало известно, жертвами ЧП стал 41 человек. "Аэрофлот" опубликовал список пассажиров сгоревшего в Москве лайнера.

Как оказалось, на борту самолета находились и украинцы. Так, пострадала женщина, которую госпитализировали в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. В то же время стало известно о гибели украинского моряка с женой, который ранее был моряком МВС Украины в Крыму, но перешел на сторону России после аннексии полуострова.

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