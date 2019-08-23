Ракетные испытания США: стала известна реакция Путина

Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин созвал оперативное совещание Совета безопасности РФ, главной темой которого стали недавние испытания в Соединенных Штатах новой модификации крылатой ракеты.

В рамках заседания хозяин Кремля поручил членам Совбеза проанализировать уровень угрозы и принять меры по подготовке симметричного ответа на запуск ракеты американцами.

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"Поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", — заявил президент России.

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Напомним, 18 августа США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark 41, схожие с которой размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу.

Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал прекративший свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пуск ракеты был резко встречен Россией и Китаем – они попросили Совет Безопасности ООН провести 22 августа встречу в связи с "заявлениями официальных лиц США об их планах по разработке и развертыванию ракет средней дальности".

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