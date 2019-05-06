Ракетные пуски Северной Кореи: у Путина ответили на заявление США о "российском следе"

Дмитрий Песков заявил, что российское руководство никак не влияло на решение КНДР возобновить ракетные пуск

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки увязать ракетные запуски КНДР с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию некорректны.

"Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно. Вот все, что можно сказать", - отметил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео связал визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию с проведенными КНДР девять дней спустя учениями с использованием новых тактических управляемых ракет.

"Санкции (против Пхеньяна) не изменились. Самые жесткие санкции в истории КНДР остаются. Возможно, именно это сегодня оказывает давление на председателя Кима. Вы видели, что (запуски) произошли сразу после визита (Ким Чен Ына) в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после того, как поговорил с Владимиром Путиным", – утверждает Помпео.

По словам госсекретаря, Вашингтон "все еще оценивает возможный ответ (на запуски)".

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

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