Расследование отравления Навального: у Путина сделали заявление

В Кремле пока не видят оснований для начала уголовного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков.

По его словам, "если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования".

Песков считает, что отравление можно рассматривать только как одну из версий произошедшего с Навальным.

"Пока также много и других медицинских версий", - отметил он, назвав в их числе прием определенных лекарств и реакцию организма на те или иные условия.

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"Все эти версии рассматривались в самые первые часы омскими врачами и специалистами из Москвы, это все уже десять раз обговаривали и проверяли, искали вещества. Не получилось, не нашли, не видят этого вещества. Может быть, его увидят немцы", - сказал Песков.

Комментируя заявление врачей клиники Шарите, что Навальный был отравлен, Песков отметил, что медицинская аналитика по этому вопросу у российских и немецких медиков совпадает, "но выводы разнятся".

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"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление", – сказал Песков.

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Он подчеркнул, что эта версия среди первых рассматривалась и российскими врачами, но "вещество пока не установлено".

Как известно, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому.

Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии.

ЕС требует от России прозрачного расследования отравления Навального.

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