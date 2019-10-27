Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Расстрел солдат в России: появились подробности задержания военнослужащего

27 октября, 13:52

После жестокой расправы солдата над своими товарищами по службе в воинскую часть быстро выдвинулась спецгруппа

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов. Скриншот

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов. Скриншот

Солдат Рамиль Шамсутдинов, который на днях расстрелял сослуживцев в поселке Горный в Забайкальском крае, не оказывал сопротивления при задержании и сразу сдался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что после стрельбы в воинской части туда выдвинулась местная группа "Антитеррор" – внутреннее подразделение при в/ч, существующее как раз для таких случаев. Бойцы группы успели за две минуты экипироваться, после чего вышли из казармы и практически сразу лоб в лоб столкнулись с Шамсутдиновым.

Реклама

Бойцы рассказывают, что при встрече со "срочником" подумали, что он сейчас по ним откроет огонь. Но на команду: "Стой, стрелять буду!" военнослужащий отбросил автомат в сторону и лег на землю, после чего его задержали.

В тренде
Эрдоган и Путин шесть часов разговаривали о Сирии: о чем договорились
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

На первом допросе, как сообщается, парень заявил, что не жалеет о содеянном. Основная версия, на данный момент – неуставные отношения в части, проще говоря, дедовщина.

Как сообщали новости "Сегодня", в результате стрельбы погибли восемь человек, еще двое получили ранения. В Министерстве обороны РФ утверждают, что срыв у военнослужащего случился на личной почве и не связан с прохождением военной службы. Позже стало известно, кем был стрелок и погибшие солдаты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия солдат стрельба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России прорвало дамбу под Красноярском, есть погибшие: подробности, фото и видео
В России прорвало дамбу под Красноярском, есть погибшие: подробности, фото и видеоРоссия
Погибли в креслах: названа основная причина смерти пассажиров суперджета в Шереметьево
Погибли в креслах: названа основная причина смерти пассажиров суперджета в ШереметьевоРоссия
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...