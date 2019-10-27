Расстрел солдат в России: появились подробности задержания военнослужащего

После жестокой расправы солдата над своими товарищами по службе в воинскую часть быстро выдвинулась спецгруппа

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов. Скриншот

Солдат Рамиль Шамсутдинов, который на днях расстрелял сослуживцев в поселке Горный в Забайкальском крае, не оказывал сопротивления при задержании и сразу сдался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что после стрельбы в воинской части туда выдвинулась местная группа "Антитеррор" – внутреннее подразделение при в/ч, существующее как раз для таких случаев. Бойцы группы успели за две минуты экипироваться, после чего вышли из казармы и практически сразу лоб в лоб столкнулись с Шамсутдиновым.

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Бойцы рассказывают, что при встрече со "срочником" подумали, что он сейчас по ним откроет огонь. Но на команду: "Стой, стрелять буду!" военнослужащий отбросил автомат в сторону и лег на землю, после чего его задержали.

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На первом допросе, как сообщается, парень заявил, что не жалеет о содеянном. Основная версия, на данный момент – неуставные отношения в части, проще говоря, дедовщина.

Как сообщали новости "Сегодня", в результате стрельбы погибли восемь человек, еще двое получили ранения. В Министерстве обороны РФ утверждают, что срыв у военнослужащего случился на личной почве и не связан с прохождением военной службы. Позже стало известно, кем был стрелок и погибшие солдаты.

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