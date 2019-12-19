Расстрел в центре Москвы признали терактом

По факту нападения на ФСБ на Лубянке открыли уголовное дело

Российские спецслужбы классифицировали стрельбу с жертвами в центре Москвы как теракт.

Кроме того, после случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

По предварительной информации, целью предполагаемых террористов стал комплекс зданий Федеральной службы безопасности.

Напомним, инцидент произошел 19 декабря. Сначала трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост и открыли стрельбу, в ходе которой двое нападавших были убиты, а один выбежал на улицу, продолжив стрелять и убив при этом сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив.

Злоумышленник добежал Большой Лубянки, где забаррикадировался в одном из помещений, продолжив периодически вести огонь по прибывшим бойцам Центра специальных назначений ФСБ и ОМОН. В ходе спецоперации преступника убили.

После этого стало известно о новой стрельбе. По предварительной информации, стреляли в соседнем здании.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину, который в этом время находится в Москве, сообщили о случившемся.

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