"Рай уже здесь, россияне": соцсети жестко отреагировал на "радиационный" взрыв под Архангельском

Россию всколыхнуло новое ЧП у военных, в котором были погибшие и пострадавшие и выброс радиации

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В Архангельской области России случился мощный взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя, что привело к гибели людей и выбросу радиации. Соцсети жестко оценили деятельность российских властей в связи с участившимися масштабными ЧП за последние дни.

Ранее сообщалось о двух погибших и шестерых пострадавших в результате взрыва, однако в телеграмм-канале Mash сообщается, что пострадавших уже восемь. Число погибших не увеличилось.

В то же время пользователи соцсети жестко высмеяли "мощь" российской армии:

"Полигон ВМФ под Северодвинском показывает всю пламенную красоту Путинского правления. Рай уже здесь, россияне".

"Рушится совдеповская инфраструктура. Мы дожили до этого".

"Маловато будет".

Как сообщали новости "Сегодня", власти Северодвинска, который находится неподалеку от полигона ВМФ РФ в Архангельской области, сообщили, что подскочила радиация – люди бросились за водкой. Стало известно, что датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. После этого скачка уровень радиации спустился до допустимых показателей.

Позже заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб заявил, что участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на российском полигоне произошел взрыв, закрыли на месяц для свободного плавания.

Напомним, недавно в России произошел пожар на военных складах в Ачинске (Красноярский край). На военных складах солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка, и причиной взрыва могла стать неосторожность. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданские, а также техника. Читайте подробнее, что нужно знать о взрывах на арсенале в России.

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