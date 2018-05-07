Разгон акций "Он нам не царь" в России: появилась реакция Берлина

Вчера, 14:30

В 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали более тысячи человек

Акция протеста. Фото: Twitter
Акция протеста. Фото: Twitter

МИД ФРГ выразило беспокойство действиями правоохранительных органов РФ во время разгона акций "Он нам не царь", организованных сторонниками Алексея Навального 5 мая. Об этом заявила в понедельник, 7 мая, на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар, сообщает ТАСС.

"Мы, разумеется, очень внимательно следили за недавними демонстрациями в России в конце недели", – сказала она.

"Действия правоохранительных органов вызвали значительное беспокойство с точки зрения соблюдения права на свободу выражения мнения и собраний", – отметила Адебар.

Она указала на сообщения о том, что во время акции "среди задержанных были несовершеннолетние", и выразила сомнение в соразмерности действий полиции. Адебар подчеркнула, что позиция ФРГ "известна российской стороне".

Напомним, в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали более 1600 человек.

Кроме того, во время несанкционированного местными властями митинга в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Политик сопротивлялся правоохранителям, которым пришлось тащить Навального в автозак за руки и ноги.

Евросоюз призвал российские власти немедленно отпустить задержанных мирных демонстрантов и журналистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что "Соединенные Штаты осуждают задержания в России сотен мирных протестующих и требуют немедленно освободить их".

В МИД Украины также сделали заявление о действиях карательных органов в России
Россия, Германия, Путин, Навальный

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