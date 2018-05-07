Разгон акций "Он нам не царь" в России: появилась реакция Берлина

В 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали более тысячи человек

МИД ФРГ выразило беспокойство действиями правоохранительных органов РФ во время разгона акций "Он нам не царь", организованных сторонниками Алексея Навального 5 мая. Об этом заявила в понедельник, 7 мая, на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар, сообщает ТАСС.

"Мы, разумеется, очень внимательно следили за недавними демонстрациями в России в конце недели", – сказала она.

"Действия правоохранительных органов вызвали значительное беспокойство с точки зрения соблюдения права на свободу выражения мнения и собраний", – отметила Адебар.

Она указала на сообщения о том, что во время акции "среди задержанных были несовершеннолетние", и выразила сомнение в соразмерности действий полиции. Адебар подчеркнула, что позиция ФРГ "известна российской стороне".

Напомним, в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали более 1600 человек.

Кроме того, во время несанкционированного местными властями митинга в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Политик сопротивлялся правоохранителям, которым пришлось тащить Навального в автозак за руки и ноги.

Евросоюз призвал российские власти немедленно отпустить задержанных мирных демонстрантов и журналистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что "Соединенные Штаты осуждают задержания в России сотен мирных протестующих и требуют немедленно освободить их".

В МИД Украины также сделали заявление о действиях карательных органов в России.