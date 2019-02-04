Разрыв ракетного договор со США: Россия нашла нового виновного
Российский МИД предупредил Европу о "тяжелых и далеко идущих последствиях"
Реакцию НАТО на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), согласно которой Россия отказалась проявить какие-либо шаги по возвращению к полному и проверяемому выполнению соглашения, в Москве расценили как "демонстрация того, что в альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона".
В опубликованном 4 февраля коммюнике МИД РФ пригрозила Североатлантическому альянсу "тяжелыми и далеко идущими последствиями для всей европейской архитектуры безопасности" из-за развала ДРСМД.
Кроме того, Москва возложила на НАТО ответственность за подрыв договора из-за пусковых установок "Мк-41" в Румынии, которые в следующем году появятся и в Польше.
"Если европейские союзники США действительно заинтересованы в сохранении эффективного международного контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, то им бы не следовало слепо идти курсом американской политики, направленной на достижение военного превосходства, а необходимо руководствоваться коренными интересами безопасности и не допустить превращения Европы вновь в арену конфронтации, что станет неизбежным, если США начнут развертывание этого класса ракет", – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, как стало известно 3 февраля, Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по переброске новых ядерных ракет наземного базирования в Европу.
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