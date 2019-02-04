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Разрыв ракетного договор со США: Россия нашла нового виновного

Сегодня, 11:44

Российский МИД предупредил Европу о "тяжелых и далеко идущих последствиях"

Фото: Getty Images
Разрыв ракетного договор со США: Россия нашла нового виновного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg Россия Российский МИД предупредил Европу о "тяжелых и далеко идущих последствиях"

Реакцию НАТО на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), согласно которой Россия отказалась проявить какие-либо шаги по возвращению к полному и проверяемому выполнению соглашения, в Москве расценили как "демонстрация того, что в альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона".

В опубликованном 4 февраля коммюнике МИД РФ пригрозила Североатлантическому альянсу "тяжелыми и далеко идущими последствиями для всей европейской архитектуры безопасности" из-за развала ДРСМД.

Кроме того, Москва возложила на НАТО ответственность за подрыв договора из-за пусковых установок "Мк-41" в Румынии, которые в следующем году появятся и в Польше.

"Если европейские союзники США действительно заинтересованы в сохранении эффективного международного контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, то им бы не следовало слепо идти курсом американской политики, направленной на достижение военного превосходства, а необходимо руководствоваться коренными интересами безопасности и не допустить превращения Европы вновь в арену конфронтации, что станет неизбежным, если США начнут развертывание этого класса ракет", – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, как стало известно 3 февраля, Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по переброске новых ядерных ракет наземного базирования в Европу.

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Тег Россия, НАТО, ракеты, североатлантический альянс, РСМД, ДРСМД, ракетный договор

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