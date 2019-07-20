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Разведка США спрогнозировала, когда будет развернуто гиперзвуковое оружие РФ и КНР

20 июля, 01:54

Разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году

Фото: Pixabay

США исходят из того, что Россия и Китай развернут гиперзвуковое оружие в ближайшие два года. Об этом заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли.

"Мы будем наблюдать их развертывание в ближайшие два года, — сказал Эшли. — Мы следим за их развитием, мы пытаемся собирать данные о развитии таких систем". Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы "понимать параметры этих систем, то, как они себя проявляют и как функционируют".

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В октябре 2018 года телекомпания CNBC выступила с утверждением, что Москва признала имевшиеся у нее компоненты из углеродного волокна, необходимые для производства новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", недостаточно надежными. По версии телеканала, российская сторона пока не нашла, откуда получать данные изделия. Как следует из материала, разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о разработке в РФ целого ряда новейших образцов вооружения. В послании этого года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства "Авангард".

Напомним, что тем временем американское руководство не стремится к новой гонке вооружений, поэтому не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты класса "земля-земля".

Об этом в своем Twitter заявил 27 июня Марк Эспер, которого президент Дональд Трамп недавно назначил исполняющим обязанности главы министерства обороны США.

"У нас нет намерений развертывать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим новой гонки вооружений", – заверил глава Пентагона.

Он также отметил, что провел встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом, где обсуждался вопрос "продолжающегося нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Альянс по-прежнему твердо привержен тому, чтобы наши сдерживание и оборона оставались надежными", – в то же время, подчеркнул Эспер.

Напомним, ранее в этом году глава польского МИД Яцек Чапутович сказал, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр также не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО. 

Ранее в этом году Белый дом объявил, что США приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с подписанием которого СССР и Америка прекратили ядерную гонку в 1987 году. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег Россия, США, оружие, разведка, КНР

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Источник:

ТАСС

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