Реакция Японии на учения России на Курилах вызвала истерику в МИД РФ

Протест Токио из-за милитаризации Курил Мария Захарова расценила как реваншизм

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AFP

В недовольстве японских властей действиями России на Южных Курилах Москва увидела признаки реваншизма, что следует из слов спикера МИД РФ Марии Захарова.

"Расцениваем действия японских властей как еще одно свидетельство упорного нежелания признавать итоги Второй мировой войны, под которыми страна подписалась в акте о капитуляции и при вступлении в ООН в 1956 году. Подобный настрой на грани реваншизма далек от заданного лидерами России и Японии вектора доверия, создания позитивной атмосферы в двустороннем диалоге", — подчеркнула дипломат.

Речь идет о протесте, который правительство Японии ранее выразило России из-за развертывания российского подразделения беспилотных летательных аппаратов на островах Итуруп и Кунашир, которые входят в Курильскую гряду.

"Мы не раз отмечали и указывали Токио на неприемлемость подобных демаршей, которые, по сути, являются вмешательством в наши внутренние дела. Безотносительно достоверности и характера упомянутых новостей вновь хотелось бы напомнить, что Россия обладает законным правом организовывать любые мероприятия на собственной территории, в том числе в целях укрепления национальной обороноспособности", — добавила Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Японии дало указание обозначить Курильские острова в учебниках обществоведения для 3-6 классов как "исконные территории страны".

В то же время, как мы писали, ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.

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