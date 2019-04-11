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Реакция Японии на учения России на Курилах вызвала истерику в МИД РФ

Сегодня, 17:42

Протест Токио из-за милитаризации Курил Мария Захарова расценила как реваншизм

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AFP

В недовольстве японских властей действиями России на Южных Курилах Москва увидела признаки реваншизма, что следует из слов спикера МИД РФ Марии Захарова.

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"Расцениваем действия японских властей как еще одно свидетельство упорного нежелания признавать итоги Второй мировой войны, под которыми страна подписалась в акте о капитуляции и при вступлении в ООН в 1956 году. Подобный настрой на грани реваншизма далек от заданного лидерами России и Японии вектора доверия, создания позитивной атмосферы в двустороннем диалоге", — подчеркнула дипломат.

Речь идет о протесте, который правительство Японии ранее выразило России из-за развертывания российского подразделения беспилотных летательных аппаратов на островах Итуруп и Кунашир, которые входят в Курильскую гряду.

"Мы не раз отмечали и указывали Токио на неприемлемость подобных демаршей, которые, по сути, являются вмешательством в наши внутренние дела. Безотносительно достоверности и характера упомянутых новостей вновь хотелось бы напомнить, что Россия обладает законным правом организовывать любые мероприятия на собственной территории, в том числе в целях укрепления национальной обороноспособности", — добавила Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Японии дало указание обозначить Курильские острова в учебниках обществоведения для 3-6 классов как "исконные территории страны".

В то же время, как мы писали, ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов  и на этой основе заключить мирный договор.

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Тег Россия, Япония, захарова, Курилы, агрессия России, Курильские острова

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Источник:

ТАСС

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