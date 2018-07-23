В России заявили, что "референдум" на Донбассе могут обсудить в нормандском формате

Обсуждение может состояться в конце этой недели в Берлине

Страны "нормандской четверки" могут обсудить предложенный Москвой "референдум" на Донбассе. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, пишет Радио Свобода.

"В конце этой недели должна состоятся встреча в Берлине на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" , где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим", – сказал Карасин, комментируя предложение Москвы о возможности проведения "референдума" на Донбассе.

19 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент России Владимир Путин заявил российским дипломатам, что предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести "референдум" на Донбассе, чтобы решить конфликт в этом регионе.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп и Путин обсудили "конкретные предложения" по урегулированию конфликта на востоке Украины во время саммита.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США "не рассматривает вопрос о поддержке" предложения Путина о "референдуме".