Рекордное число жертв коронавируса в России: умерших решили не считать

Смертность от коронавируса в России опять достигла пика – второй раз за неделю в стране за сутки умерли 174 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией в РФ 28 мая. Это рекордное количество – о таком же заявляли и два дня назад.

В целом, количество жертв в стране с начала распространения болезни достигло 4 142 человек, хотя журналисты называют это число заниженным. Это же подтверждают и среднестатистические показатели смертности за апрель в другие годы.

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Однако накануне власти страны придумали, как "легализовать" умалчивание истинных масштабов эпидемии. 27 мая Минздрав РФ рекомендовал не включать пациентов с бессимптомным протеканием болезни ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности.

На сегодняшний день в России сообщается о 379 051 случае заражения коронавирусом, в том числе 8 371 – накануне.

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При этом, как утверждается, 150 993 человека уже вылечились, а 223 916 – продолжают болеть.

Очевидно, систематическая ложь Кремля о коронавирусе вывела население из себя – 61% россиян признали, что с начали эпидемии стали меньше доверять властям своей страны, а 54% – СМИ и телевидению.

На это мог повлиять и скандал с невыплатой обещанных президентом Владимиром Путиным повышенных ставок медикам, которые работают с заболевшими COVID-19:

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