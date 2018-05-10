Решение суда в Гааге по украинским активам в оккупированном Крыму: Россия не считает себя стороной спора

В Кремле утверждают, что Россия не была представлена на судебном процессе

Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплате компенсаций ряду украинских компаний в связи с потерей активов из-за аннексии Россией Крыма. Такое заявление сделал 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", – сказал Песков.

Стоит отметить, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

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Третейский суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела. После проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 года состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 года истцы представили свои объяснения вместе, Российская Федерация не представила никаких объяснений.

Отметим, Третейский суд назначил трех полномочных представителей, причем Кремль отказался выдвигать своего, поэтому его назначили в Гааге.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в 1 триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.