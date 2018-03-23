Револьвер или спрей: озвучены варианты способов отравления Скрипаля

Использовать отравляющее вещество для покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли разными способами, в том числе с помощью распыления или даже револьвера. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок".

По его словам, в задействовании "Новичка" есть много способов, и он рассказал, как это можно было сделать.

"Очень трудно судить из отрывистых сведений, которые доступны, следствие же не информирует, как это было. Поэтому все строится на слухах. Это могло быть как угодно, методов нанесения очень много: можно распылять в виде спрея, а если это бинарный вариант (два относительно безопасных вещества смешиваются и дают поражающий результат – Ред.), то мог использоваться револьвер с патроном с двумя компонентами. Механизм их разбивает, они соединяются и направляются на цель в виде спрея. Можно в виде жидкости, можно в виде твердых частиц, на которые нанесен яд. Если пропитали одежду, я думаю, был использован вариант А-230, а не А-232, который более легколетучий. А-230 менее летучий, упругость паров очень небольшая, поэтому не обязательно, чтобы из чемодана шли пары и отравляли людей", – рассказал Мирзаянов.

Читайте полную версию интервью с Мирзояновым: "Достаточно, чтобы убить миллионы людей": интервью с разработчиком химоружия "Новичок".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.