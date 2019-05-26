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Рейтинг доверия Путина бьет новые антирекорды

26 мая, 10:26

До этого последний рейтинг был опубликован в феврале и составлял 32%

Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS
Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS.

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину обновил исторический минимум и снизился до 31,7 процента. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, информирует "Радио Свобода".

Это минимальный показатель с момента начала проведения опросов центром. Доверие к политику продолжает снижаться после повышения пенсионного возраста в России.

Напомним, что в середине января Путину доверяли 33,4% населения, однако в конце месяца этот показатель снизился до 32,2%. Однако он по-прежнему занимает первое место по доверию среди политиков.

Всего за прошедший год рейтинг президента РФ снизился на 17%. Что президент РФ Владимир Путин "вполне заслуживает" доверия, считают 58% респондентов (в 2017 году их было 75%) – примерно такие же рейтинги были у него в 2013 году, то есть до аннексии Крыма. В то же время с 4% до 13% выросло число считающих, что он "совсем не заслуживает доверия".

Также мы рассказывали, что социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о грядущем кризисе власти, если рейтинг Путина продолжит падать. По его словам, на сегодняшний день российская оппозиция из-за слабости не может законным путем отстранить президента Владимира Путина от власти и привести в Кремль либеральные политсилы с их лидерами.

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Тег Путин, рейтинг, доверие, президент России

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Источник:

Радио Свобода

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