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Рейтинг доверия Путину опустился на дно – опрос

Сегодня, 11:54

Уровень доверия граждан России к Владимиру Путину стремительно снижается

Фото: AFP
Рейтинг доверия Путину опустился на дно – опрос //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f1/adc/5c41f1adcd2c6.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f1/adc/5c41f1adcd2c6.jpg Россия Уровень доверия граждан России к Владимиру Путину стремительно снижается

За последние две недели россияне стали на 3% меньше доверять главе государства Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 9 по 13 января, сообщает "Радио Свобода".

Так, по данным опроса, сейчас рейтинг доверия президенту РФ составляет 33,4%, что, по всей вероятности, является самым низким показателем за все время проведения ВЦИОМ опросов о доверии.

Путину не доверяют две трети россиян, а показатель недоверия составляет около 7%. Однако, по данным ВЦИОМ, он остается наиболее популярным политиком РФ, о поддержке которого заявили около 62% опрошенных. Впрочем, этот показатель, также снижается. О поддержке премьера Дмитрия Медведева заявили только 35%.

По данным опроса агентства ФОМ, опубликованного в пятницу, 18 января, действия властей в последний месяц вызывали "недовольство или возмущение" у 54% россиян. Еще в мае 2018 года этот показатель составлял только 36%.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в октябре 2018-го рейтинг Путина пробил пятилетнее "дно".  Скандальная пенсионная реформа перечеркнула всю эйфорию россиян после аннексии Крыма. Что президент РФ "вполне заслуживает" доверия, считали 58% респондентов (в 2017 году их было 75%) – примерно такие же рейтинги были у него в 2013 году, то есть до аннексии Крыма.

А социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о грядущем кризисе власти, если рейтинг Путина продолжит падать.

Россия, Путин, опрос, власть, падение, Рейтинг Путина

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