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Рейтинг доверия Путину побил антирекорд: опубликованы новые данные

Сегодня, 04:45

За месяц рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину опустился еще ниже и побил антирекорд

Фото: Getty Images
Рейтинг доверия Путину побил антирекорд: опубликованы новые данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6bf/0a7/5c66bf0a728d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6bf/0a7/5c66bf0a728d7.jpg Россия За месяц рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину опустился еще ниже и побил антирекорд

Рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путина в январе 2019 года обновил антирекорд, упав до уровня 32,2%. Об этом свидетельствуют данные социологического центра ВЦИОМ.

По данным социологов, что в середине января Путину доверяли 33,4% населения, однако в конце месяца этот показатель снизился до 32,2%. Однако он по-прежнему занимает первое место по доверию среди политиков.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путина в январе 2019 упал до рекордных за последние 15 лет 33,4%.

Второе место по доверию россиян за собой сохранил министр обороны Сергей Шойгу. Его рейтинг после падения в январе повысился до 15,5%.

Третье место занимает министр иностранных дел Сергей Лавров, его рейтинг поднялся с 9,3% до 13,2%.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в октябре 2018-го рейтинг Путина пробил пятилетнее "дно".  Скандальная пенсионная реформа перечеркнула всю эйфорию россиян после аннексии Крыма. Что президент РФ "вполне заслуживает" доверия, считали 58% респондентов (в 2017 году их было 75%) – примерно такие же рейтинги были у него в 2013 году, то есть до аннексии Крыма.

А социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о грядущем кризисе власти, если рейтинг Путина продолжит падать.

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Тег россияне, доверие, политики, вциом, Рейтинг Путина

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Сегодня

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