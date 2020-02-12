Рейтинг Путина в России пробил новое дно

Владимир Путин / Фото: AFP

Количество россиян, которые доверяют своему президенту Владимиру Путину, продолжает падать.

Согласно результатам опубликованного 12 февраля опроса "Левада-центра", на сегодняшний день Путину доверяют 35% российских граждан – это почти вдвое меньше, чем в ноябре 2018 года, когда о своем доверии ему заявили 59% респондентов.

Остальным политикам жители страны-агрессора доверяют еще меньше: министру обороны Сергею Шойгу – 19%, главе МИД Сергею Лаврову – 17%, а лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 14%.

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В то же время, хозяин Кремля вошел в тройку общественных деятелей, которым россияне не доверяют сильнее всего. О недоверии к Путину заявили 12% участников опроса, что на 5% больше, чем в ноябре-17. Больше только у экс-премьера Дмитрия Медведева (27%) и Жириновского (16%).

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Падение рейтингов Путина подтверждают и во Всероссийском центре изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, в январе прошлого года рейтинг доверия граждан РФ к нему обновил антирекорд, остановившись на 32,2%.

В то же время, настоящие чувства к руководству своей страны россияне могут выразить только неофициально – недавно пранкеры провели эксперимент и повесили в одном из московских домов портрет Путина, а реакцию сняли на видео:

Видео: https://www.youtube.com/channel/Блог Бабули

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