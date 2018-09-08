Рейтинг Путина катастрофически упал, названа причина

По данным результатов соцопроса четверть россиян недовольны своим президентом. Рейтинг Владимира Путина упал после его поддержки пенсионной реформы. Завтра, 9 сентября, состоится всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. Оппозиция планирует вывести на улицы тысячи людей.

Житель Ржева Всеволод Глущенко все свободное время посвящает рисованию. Он может часами писать пейзажи родного Ржева. Мужчина работает только три-четыре дня в неделю, поэтому у него очень много времени на хобби. На его предприятии массовые сокращения. Денег на жизнь едва хватает.

"Как говорится, на еду и одежду хватает. О поездках можно забыть, даже в областной центр выбирались не помню когда", – рассказал Всеволод Глущенко.

45-летний Всеволод на пенсию пойдет по-новому, когда ему исполнится 65 лет. Такую норму предусматривает пенсионная реформы. Хотя сам мужчина убежден, что даже на заслуженном отдыхе придется подрабатывать.

"Я считаю, что если человек уходит на заслуженный отдых с такой пенсией, то ему желательно еще где-то работать. Например, сторожем хотя бы", – отметил мужчина.

Однако найти работу в Ржеве, который расположен всего в 200 километрах от Москвы, не так-то просто. Местные возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст.

"Где работать-то? Кто кого возьмет, кому за 50 перевалило? Что у нас? В кафе посуду мыть? И то у нас тут конкурс красоты надо там, да? Берут того, кто помоложе", – рассказала женщина, недовольная новой пенсионной реформой.

Житель Ржева Дмитрий Бусаров возмущен происходящим и уверен, что выйдет тоже протестовать на митинг.

"И где работать? Работы нет нигде вообще. Ни в городе, нигде. Поэтому я против этого. Если будет выходить народ протестовать – я тоже пойду", – подчеркнул мужчина.

В прошлое воскресенье, 2 сентября, в Москве местные коммунисты вывели на улицы тысячи людей на митинг против пенсионной реформы, согласовав свои действия с властями. А вот нам всероссийскую акцию 9 сентября, которую устраивает политик Алексей Навальный – власть разрешение не дала. Оппозиционеры предполагают массовые задержания. Накануне митингов – уже начались аресты организаторов.

Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы.