Рейтинг Путина обвалился из-за пенсионной реформы: он готовит обращение к россиянам

Сегодня, 14:37

Пресс-секретарь российского президента утверждает, что Путина не беспокоят рейтинги, и он об этом неоднократно говорил

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Запланированное на завтра телеобращение президента РФ Владимира Путина по поводу повышения пенсионного возраста не связано с падением его рейтинга. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не связано ли предстоящее телеобращение по пенсионным изменениям с падением рейтинга главы государства.

"Нет, это связано с важностью темы", – сказал Песков.

Пресс-секретарь заверил, что Путина не беспокоят рейтинги, и он об этом неоднократно говорил.

"Ждем завтрашнего дня, ждем подробного анализа президентом и изложения его точки зрения по пенсионной теме, учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - добавил он.

Напомним, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Согласно документу, пенсионный возраст повысится для мужчин – до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. 19 июля закон был принят в первом чтении.

После этого электоральный рейтинг Путина упал почти на уровень, зафиксированный до аннексии Крыма, – голосовать за него готовы – 54%.

На последних выборах президента РФ, по официальным данным ЦИК России, за Путина проголосовали почти 77% избирателей.
Путин, реформа, пенсионная реформа
Источник:

УНИАН

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