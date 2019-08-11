Рейтинг Путина побил антирекорд и дальше он будет только ухудшаться – СМИ

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После взлета популярности Владимира Путина в 2014 году в связи с незаконной аннексией Крыма, ставшей якобы знаковым событием, теперь рейтинги президента России снова рухнули. В июле 2019 года популярность главы Кремля снова упала до минимума за последние 18 лет. Но сегодня Путин как никогда хочет сохранить власть. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

"Сегодня в Москве 20-летний юбилей Владимира Путина у власти остается практически незамеченным. И раз государственное телевидение, как правило, всегда готовое воздать почести годовщинам такого рода, об этом не говорит, то вероятно, оно получило некие инструкции на сей счет. А, может, такая цифра выглядит раздражающей?" – пишет издание.

20 лет может править монарх или вождь, но для избираемого главы государства это невероятно долгий срок пребывания у власти. Даже просто повторяя эту цифру публично, можно заставить и вполне лояльных граждан задуматься: как же так получилось, что молодой энергичный преемник Ельцина уже правит дольше, чем Брежнев, более того – дольше, чем Андропов, Черненко, Горбачев и Ельцин вместе взятые, отмечает издание.

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"Усталость населения прослеживается и в опросах, опубликованных 30 июля "Левада-центром": 38% россиян не хотят, чтобы Путин оставался во главе страны после 2024 года. Еще один показатель, обнаруживающий окончание общественного договора – только 24% опрошенных считают, что "Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны", – говорится в публикации.

Наиболее критично к Владимиру Путину относятся люди 25-30 лет, более обеспеченные и образованные, – группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально, они будут влиять все больше, и мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.

По мнению экспертов, снижение рейтинга Путина может быть связано с протестами из-за выборов в Москве или отказом тушить масштабные пожары в Сибири. Аналитики также прогнозируют дальнейшее падение рейтинга президента РФ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о грядущем кризисе власти, если рейтинг Путина продолжит падать . По его словам, на сегодняшний день российская оппозиция из-за слабости не может законным путем отстранить президента Владимира Путина от власти и привести в Кремль либеральные политсилы с их лидерами.

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