Рейтинг Путина рекордно рухнул: сколько россиян его поддерживают

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Рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина упал до рекордного минимума за последние 18 лет. Теперь за него готовы проголосовать на выборах только 43% россиян. Об этом показали исследования фонда "Общественное мнение".

Исследование показало, что россияне изменили мнение относительно Путина. Рейтинги других политиков остались такими же.

Так, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, Путина поддержали бы только 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный за прошедшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать менее – 42%.

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Кроме того, снизилась доля тех, кто считает, что Путин на посту президента работает хорошо – с 64% в июле до 60% сейчас. Еще 27% опрошенных россиян отмечают, что глава Кремля плохо работает.

Почти 40% граждан не хотят видеть Путина президентом России после 2024 года.

По мнению экспертов, снижение рейтинга Путина может быть связано с протестами из-за выборов в Москве или отказом тушить масштабные пожары в Сибири. Аналитики также прогнозируют и дальнейшее падение рейтинга президента РФ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о грядущем кризисе власти, если рейтинг Путина продолжит падать . По его словам, на сегодняшний день российская оппозиция из-за слабости не может законным путем отстранить президента Владимира Путина от власти и привести в Кремль либеральные политсилы с их лидерами.

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