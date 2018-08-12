Рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума

За президента России Владимира Путина сейчас готовы проголосовать 45% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ) 4-5 августа.

Респондентам задавался вопрос: "Представьте себе, что в следующее воскресенье снова состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?", Можно выбрать только один вариант ответа.

Нынешний рейтинг Путина является самым низким с 2013 года, когда он тоже составил 45%. С конца 2016 по июнь 2018 он не опускался ниже 60%.

Рейтинг доверия Путину также снизился. Так, на вопрос "Вы доверяете или не доверяете В. Путину?" вариант ответа "безусловно доверяю" в августе выбрало лишь 24% опрошенных, тогда как в марте этого года таких было 43%.

Вместе с тем, вариант "определенно не доверяю" выбрало 17% респондентов, тогда как с 2015 по май 2018 этот показатель не поднимался выше 10%.

Рейтинг партии "Единая Россия" составляет 32%. В января 2018 года он составлял 51%, а в 2015 году – 55%.

Опрос "ФОМнибус" проводился 4-5 августа в 207 населенных пунктах в 73 субъектах РФ, в нем приняли участие 3000 респондентов.

Напомним, в марте на выборах Владимир Путин набрал почти 77 % голосов. ЦИК назвал эти результаты рекордными. Но после объявления о повышении пенсионного возраста рейтинг президента России за неделю рухнул на 30% – и продолжает снижаться.

Ранее российско-немецкий социолог Игорь Эйдман считает, что, поскольку в России падает рейтинг Путина, скорее всего, Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Эксперт считает, что наиболее безопасная и выгодная цель Путина – Беларусь.