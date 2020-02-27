Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России

Ровно пять лет назад, 27 февраля 2015 года, знаменитый российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту недалеко от Кремля. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Чечни.

О том, что Россия и Украина потеряли с гибелью Немцова, читайте в специальном материале сайта "Сегодня". А сейчас мы вспомним другие громкие политические убийства российских политиков-оппозиционеров и правозащитников, которые вызвали большой резонанс не только в РФ, но и во всем мире.

Галина Старовойтова, 1998

Убийство Галины Старовойтовой 20 ноября 1998 года стало одним из первых громких политических убийств в России. Это преступление, без преувеличения, всколыхнуло все страну.

Депутат второго созыва Госдумы РФ, лидер партии "Либеральная Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде собственного дома в Питере на набережной канала Грибоедова накануне выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Помощник Старовойтовой Руслан Линьков, сопровождавший женщину, получил пулю в голову, но остался жив и впоследствии выступал в качестве свидетеля. Преступники стреляли из пистолета "Беретта" и автомата "Аграм 2000".

Американская пресса отмечала, что Старовойтова стала жертвой политического климата в России.

"Убийство ведущего либерального политика потрясло ее союзников, которые считают эту женщину последней жертвой политического климата. Степень коррупции в России достигла смертельных пропорций", – писала газета New York Times.

А Los Angeles Times назвала Старовойтову "одним из немногих в стране демократов с незапятнанной репутацией".



Многие связывали убийство с приближающимися местными выборами в Санкт-Петербурге. Говорили также, что депутат собрала компромат о финансовых делах различных политических лидеров.

Несмотря на то что заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД генерал Храмов заявил, что "убийство Старовойтовой относится к разряду труднораскрываемых", преступники были найдены. Процесс над убийцами Старовойтовой был долгим и закончился только в июле 2005-го.

30 июня был вынесен приговор одному из непосредственных убийц и человеку, которого назвали организатором этого преступления. Организатором по делу проходил Юрий Колчин — бывший сотрудник Главного разведуправления Генштаба МО РФ (ГРУ или знаменитый "Аквариум"), работавший затем личным шофером одного из лидеров тамбовской преступной группировки в Петербурге. Он получил 20 лет. Виталий Акишин, согласно показаниям помощника Старовойтовой Руслана Линькова, был одним из двоих непосредственных исполнителей убийства. Его осудили на 23 года.

Но уже в апреле 2019 года обвинение в убийстве Старовойтовой предъявили лидеру так называемой тамбовской организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин, кличка "Кум").

Юрий Щекочихин, 2003

Фото: Википедия

Журналист Юрий Щекочихин был очень заметной фигурой даже на фоне Перестройки, когда в СМИ хлынул поток разоблачительных статей. Возглавляя отделы расследований сперва в "Литературной газете" – одной из наиболее тиражных советских газет, а затем в "Новой газете", Щекочихин специализировался на теме организованной преступности, был экспертом ООН в этой области.

"Щекочихин был одним из создателей "Новой газеты", которая при нем представляла собой невероятную информационную мощь, за что его и убили. Мы первыми начали описывать, что нет никакой разницы между организованной преступностью и коррупцией в высших эшелонах власти, что это единая система с одними и теми же участниками", – рассказывал в интервью "Сегодня" художник и актер Сергей Бугаев, который продолжительное время работал помощником Щекочихина, трижды избиравшегося депутатом Государственной думы.

Известный публицист скончался в ночь на 4 июля 2003 года. Первые симптомы болезни появились у него за месяц до гибели и напоминали ОРЗ или ангину: он почувствовал легкое недомогание, стала подниматься температура. По словам главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, чьим первым замом был Щекочихин, с 23 июня тот лежал в Центральной клинической больнице Москвы с диагнозом "аллергический синдром", у него началось активное отслоение кожных покровов, что привело к летальному исходу. По его словам, врачи боролись за жизнь Щекочихина полторы недели, последние дни он не приходил в сознание.

Незадолго до болезни публицист вернулся из командировки в Рязань. По словам Муратова, он занимался делом о контрабанде мебели, получал материалы от коллег из ФБР и немецкой разведки по многомиллионным долларовым уходам от таможенных пошлин. По одной из версий, журналист был отравлен таллием, а по другой – диоксином, как был отравлен Виктор Ющенко через год с небольшим, в сентябре 2004-го.

В сентябре 2010 года следствие было прекращено за отсутствием "события преступления".

Александр Литвиненко, 2006

Фото: AFP

Другое громкое убийство было совершено не в Москве, а в Лондоне. 1 ноября 2006 года в одном из отелей Лондона экс-сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко в компании с двумя российскими бизнесменами выпил чай, отравленный радиоактивным полонием-210 (его знакомые чай не пили). Вечером того же дня Литвиненко почувствовал себя плохо, а через 22 суток скончался в Лондонской Университетской больнице.

Вероятно, радиоактивное вещество было доставлено в Лондон почти через всю Европу — в частности, его следы обнаружили в Германии.

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Еще в 1998 году Литвиненко на пресс-конференции с группой бывших сотрудников ФСБ публично заявил, что начальство приказало им убить Бориса Березовского и настаивал на причастности Путина к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске,

По версии Скотланд-Ярда, Литвиненко был отравлен бывшим офицером Главного управления охраны РФ Андреем Луговым, который нынче является депутатом Госдумы и которого Москва отказывается выдавать Лондону. Как предположил журналист газеты The Sunday Times, убийство могло быть организовано ФСБ из мести.

Но есть и другие версии, по каким причинам было совершено это страшное убийство. Так, по данным газеты The Independent, Литвиненко снабжал британских агентов сведениями об одном из "ближайших соратников" Владимира Путина Сергее Иванове. Кроме того, на коронерских слушаниях юрист вдовы объявил, что на момент смерти экс-агент ФСБ сотрудничал со спецслужбами Великобритании и Испании. Так или иначе, обстоятельства и причины гибели Литвиненко в Лондоне в 2006 году до сих пор не установлены и вызывают споры.

Анна Политковская, 2006

Фото: AFP

Обозреватель российской "Новой газеты" Анна Политковская, известная критическими статьями о политике Кремля в Чечне и нарушениях прав человека, была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы на Лесной улице 7 октября 2006 года. Было произведено 4 выстрела, включая выстрел в голову. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом.

По информации издания The Moscow Times, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов утверждал, что Политковская в день своего убийства собиралась передать в редакцию большую работу о практике пыток, применяемых чеченскими властями. По словам Муратова, статья обвиняла в использовании пыток непосредственно председателя подразделения безопасности правительства Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В результате его называли в прессе одним из возможных заказчиков. Также одним из возможных заказчиков называли олигарха Бориса Березовского.

Обвиняемые в зале суда. Фото: ИТАР-ТАСС

Суд вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве Политковской 9 июня 2014-го. Согласно приговору, Джебраилу Махмудову было назначено 14 лет колонии строго режима, его брату Ибрагиму Махмудову, которого присяжные сочли заслуживающим снисхождения – 12 лет колонии строго режима. Сергей Хаджикурбанов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Лома-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова, которым было назначено пожизненное лишение свободы, отправили отбывать срок в колонии особого режима. Судья Павел Мелехин счел, что они представляют исключительную опасность для общества. По версии следствия, непосредственным исполнителем убийства являлся Рустам Махмудов.

В июне 2017 года стало известно, что Гайтукаев скончался в вологодской колонии, известной как "Вологодский пятак". По словам племянника осужденного Темирлана Гайтукаева, его родственник подвергался в колонии избиениям. Он пояснил, что приезжал на свидание в "Вологодский пятак" и видел гематомы на всем теле.

Наталья Эстемирова, 2009

Фото: AFP

Эстемирова была самой известной правозащитницей на Северном Кавказе, дружила с обозревателем "Новой газеты" Анной Политковской и адвокатом Станиславом Маркеловым, также убитым в Москве весной 2009 года.

C 2000 года – сотрудница представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Грозном. В числе прочего собирала информацию о пострадавших во время обстрела рынка Грозного в октябре 1999-го, когда российские войска обстреляли ракетами мирных жителей. Кроме того, Наталья Эстемирова входила в Комиссию по условиям содержания в местах лишения свободы. Ее сторонники считают, что она вела борьбу с фальсификацией уголовных дел, посещая следственные изоляторы, активно боролась с практикой пыток, вела расследования похищений и внесудебных казней.

В 2004 году была удостоена премии "Правильная жизнедеятельность" на церемонии в здании Шведского парламента.

По сообщению руководителя московского бюро Human Rights Watch Татьяны Локшиной, Эстемирову похитили 15 июля 2009 года возле ее дома в Грозном около 08:30. Два свидетеля похищения правозащитницы видели с балкона, как на улице Богдана Хмельницкого в Грозном, где проживала Эстемирова, ее затолкнули в белый автомобиль марки ВАЗ. Она успела крикнуть, что ее похищают.

Тело правозащитницы с пулевыми ранениями в голову и грудь было обнаружено в лесополосе в 100 метрах от федеральной автодороги "Кавказ" вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. В сентябре 2011 года замначальника управления Генпрокуратуры РФ в СКФО Алексей Васильков заявил, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой объявлен в розыск.

"Есть подозреваемое лицо, оно объявлено в розыск, поэтому это преступление в настоящее время можно считать уже раскрытым", – отметил замначальника управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.

Между тем никто до сих пор так и не был арестован по этому делу.

Напомним, что в четвертую годовщину убийства на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Киеве, рядом с российским посольством, открыли сквер имени Бориса Немцова и мемориальную доску. Подробнее смотрите в сюжете:

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