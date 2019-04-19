Резонансное ДТП в Санкт-Петербурге: иномарка въехала в толпу людей

Виновник аварии ранее неоднократно превышал скорость и неправильно парковался

Фото: Вконтакте

Правоохранительные органы России расследуют дорожную аварию на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, которая случилась недалеко от места февральского ДТП и в результате которой пострадали шесть человек, включая ребенка и иностранцев.

Вечером 18 апреля в центре города, на набережной Фонтанки водитель на иномарке резко выскочил на перекресток и столкнулся с другой иномаркой, которую развернуло и выкинуло на тротуар.

Виновник аварии также выехал на пешеходную часть и сбил людей – ударов одного пострадавшего мужчину выкинуло в реку Фонтанку.

В результате случившегося шесть человек, включая ребенка, а также туриста из Германии и гражданку Эстонии, оказались в больнице с травмами различной тяжести, но на следующий день трое из них покинули стены медучреждений.

Виновником случившегося оказался 29-летний выходец из Кабардино-Балкарской республики Альберт Доминов, на которого ранее были оформлены несколько административных протоколов за превышение скорости и неправильную парковку.











Кроме того, оказалось, что он семь лет находился во всероссийском розыске – в 2009 году во время драки мужчина нанес противнику два удара ножом. В итоге Доминов отделался десятью месяцами исправительных работ.

На данный момент он задержан, но, как утверждают журналисты, уголовное дело пока не заведено.

Напомним, что несколько месяцев назад на Фонтанке тоже случилось крупное ДТП - гражданин Азербайджана совершил наезд на прохожих, в результате чего двое человек скончались и не менее восьми пострадали.

Мы также писали о ДТП под российским Воронежем, где в ранее в этом году столкнулись три автомобиля. Жертвами аварии стали восемь человек.

Кроме того сообщалось об аварии с автобусом, в котором ехал подростковый танцевальный коллектив, под Калугой. В результате аварии погибли трое детей и четверо взрослых.

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