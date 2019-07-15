Россия создала новое ядерное вооружение: в НАТО заявили о прямой угрозе

РФ уже неоднократно призывали ликвидировать ракеты малой и средней дальности

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

После официального выхода из ракетного договора Россия закончила разработку новой ядерной ракетной системы средней дальности и разместила ее – в зоне ее досягаемости Берлин, Франкфурт и Мюнхен. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако, конкретного места базирования он не назвал.

"Это – передвижная ракетная система, ее легко скрыть" от систем слежения, уверен Столтенберг. "Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости", – подчеркнул он.

Генсек НАТО заявил, что Россия должна сделать все, чтобы "сохранить жизнеспособность" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности", – подчеркнул глава НАТО и добавил, что "Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение.

"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", – указал Йенс Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.

Кроме того, Глава Пентагона Марк Эспер рассказал, как США будут защищаться от России после развала ракетного договора. После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны для защиты от крылатых ракет РФ.

США вышли из ракетного договора

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