Риск большой войны с Украиной снижается: эксперт о планах Путина

Раньше Путин "покупал" избирателя с помощью военной риторики, но теперь она не работает, говорит Петр Бурковский

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию на две трети было посвящено социальным вопросам, а не "собиранию исторических русских земель", что является положительным сигналом для Киева. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Хозяин Кремля поставил задачу обеспечить выплаты на детей до семи лет, предоставить бесплатное горячее питание школьникам, повысить зарплату учителям и гарантировать качественное медицинское обслуживание. Неоднократно в речи Путина горделиво звучало что-то вроде "такого не было даже во времена Советского Союза" .

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал послание Путина "самым дорогим" на памяти. И оценил социальные инициативы в дополнительные 500 миллиардов рублей в год. Что, по его словам, потребует изыскать дополнительно ресурсов в размере 0,5% ВПП страны".

"Для Украины это хороший сигнал. Который означает, что риск войны снижается. Если раньше Путин "покупал" избирателя с помощью "скреп", военной риторики и захвата земель сопредельных государств, то теперь ставка сделана банально на деньги. Видимо, предыдущие механизмы уже не работают, а простая покупка избирателя доказала свою эффективность", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт Фонда "Деминициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин объяснил, почему Путин выбрал Мишутина на пост премьера .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Возврат к советским временам: что задумал Путин и в чем плюс для Украины" .

Также напомним, что Владимир Путин заявил о передаче части своих полномочий Государственной Думе РФ.

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