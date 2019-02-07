Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Родственника пропагандиста Дмитрия Киселева судят за терроризм

Сегодня, 14:43

Сергея Киселева якобы обвиняют в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах «ДНР»

Дмитрий Киселев. Фото: скриншот
Дмитрий Киселев. Фото: скриншот.
Родственника пропагандиста Дмитрия Киселева судят за терроризм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c27/68d/5c5c2768dc330.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c27/68d/5c5c2768dc330.jpg Россия Сергея Киселева якобы обвиняют в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах «ДНР»

Правоохранительные органы Германии арестовали племянника одного из главных российских пропагандистов и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, в чем он признался в интервью Юрию Дудю.

По его словам, Сергея Киселева, который приходится ему сыном брата, обвиняют в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах "ДНР".

"У него погиб командир взвода, он взял, так сказать, на себя командование и награжден даже какой-то медалью донецкой", – говорит пропагандист.

Покинув оккупированные территории, племянник Киселева якобы принял постриг в монахи на Афоне, после чего отправился в Болгарию, где был задержан и экстрадирован в Германию, гражданином которой является.

"Мы с ним общались, он был в неприглядном виде. Он не жалел о том, что воевал", — говорит главный пропагандист Кремля.

При этом он утверждает, что поддержал бы решение своего сына, если бы тот решил пополнить ряды боевиков на Донбассе.

Впрочем, Дмитрия Киселева вновь поймали на привычной ему лжи. Журналисты из OstWest обратились в министерство юстиции ФРГ с просьбой прокомментировать его заявление.

"Человек по имени Сергей Киселев не был обвинен по статье "терроризм" или по любой другой статье, связанной с террористическими действиями", – ответили в ведомстве, не исключив, что мужчина может отбывать наказание по любой другой статье.

В отличие от, как правило, популярных видеороликов Дудя, это интервью особого ажиотажа у зрителей не вызвало.

Напомним, в прошлом году журналиста одной из выпускаемых в оккупированной Феодосии газет заставили за свой счет выкупить весь тираж издания из-за статьи о даче Киселева в Коктебеле.

Также сообщалось о планах Киселева организовать в аннексированном Россией Крыму двухдневный рэп-фестиваль.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Германия, киселев, наемники, война на донбассе, Дмитрий Киселев, дудь

Вы сейчас просматриваете новость " Родственника пропагандиста Дмитрия Киселева судят за терроризм". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе российские боевики избили и живьем закопали наемника – разведка

8 августа 2018, 13:53

Российское командование объявило розыск подозреваемых

Наемница боевиков сдалась полицейским

18 августа 2018, 03:29

30-летняя жительница Украинска полгода прослужил в рядах боевиков

В Сербии задержали одиозного боевика, который воевал на Донбассе

23 августа 2018, 19:34

Братислав Живкович - командующий сербской национал-шовинистической парамилитарной организации Четники

Монастырь, наркотики, "ДНР": раскрыта личность сербской наемницы боевиков

26 октября 2018, 15:59

У наемницы с позывным "Багира" оказалось очень богатое прошлое - из подающей надежды гандболистки она стала снайпером "ДНР"

Белорусские наемники ЧВК "Вагнер" получают новые паспорта на родине и награды в России – расследование

30 октября 2018, 21:25

Среди наемников из Беларуси фигурирует 42-летний Владимир Куриненко

Российских наемников вывели из-под Дебальцево и они сбежали в Россию – разведка

10 ноября 2018, 05:12

Оккупационное командование пытается решить проблему пополнения своих войск за счет местных "воинов"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной