Родственника пропагандиста Дмитрия Киселева судят за терроризм
Сергея Киселева якобы обвиняют в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах «ДНР»
Правоохранительные органы Германии арестовали племянника одного из главных российских пропагандистов и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, в чем он признался в интервью Юрию Дудю.
По его словам, Сергея Киселева, который приходится ему сыном брата, обвиняют в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах "ДНР".
"У него погиб командир взвода, он взял, так сказать, на себя командование и награжден даже какой-то медалью донецкой", – говорит пропагандист.
Покинув оккупированные территории, племянник Киселева якобы принял постриг в монахи на Афоне, после чего отправился в Болгарию, где был задержан и экстрадирован в Германию, гражданином которой является.
"Мы с ним общались, он был в неприглядном виде. Он не жалел о том, что воевал", — говорит главный пропагандист Кремля.
При этом он утверждает, что поддержал бы решение своего сына, если бы тот решил пополнить ряды боевиков на Донбассе.
TWITTER— Aleks Kaydash (@AleksKaydash) February 6, 2019
Впрочем, Дмитрия Киселева вновь поймали на привычной ему лжи. Журналисты из OstWest обратились в министерство юстиции ФРГ с просьбой прокомментировать его заявление.
"Человек по имени Сергей Киселев не был обвинен по статье "терроризм" или по любой другой статье, связанной с террористическими действиями", – ответили в ведомстве, не исключив, что мужчина может отбывать наказание по любой другой статье.
В отличие от, как правило, популярных видеороликов Дудя, это интервью особого ажиотажа у зрителей не вызвало.
Напомним, в прошлом году журналиста одной из выпускаемых в оккупированной Феодосии газет заставили за свой счет выкупить весь тираж издания из-за статьи о даче Киселева в Коктебеле.
Также сообщалось о планах Киселева организовать в аннексированном Россией Крыму двухдневный рэп-фестиваль.
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