Рок-группы массово отказываются выступать на популярном фестивале в РФ

Коллективы и исполнители объяснили это сотрудничеством "Нашествия" с Министерством обороны России

Несколько российских рок-групп и популярная исполнительница Монеточка отказались выступать на популярном российском музыкальном фестивале "Нашествие". Коллективы объяснили это тем, что они считают несовместимым сотрудничество фестиваля с Министерством обороны России. О своих решениях группы высказались на своих страницах в социальных сетях.

От участия уже отказались группы "Элизиум" и "Порнофильмы", Distemper, "Йорш" и "Пошлая Молли".

Как известно, "Нашествие" сотрудничает с Министерством обороны с 2013 года. Ежегодно на площадках фестиваля ведомство проводит разнообразные военно-патриотические мероприятия: выставки новейшей военной техники, включая ракетные комплексы, показательные десантирования военнослужащих ВДВ, выступления пилотажных групп. Также на территории фестиваля Минобороны размещает пункты по отбору на военную службу по контракту.

Ранее в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России, на концерте в зале московского общества "Мемориал", 6 июля выступил рад известных деятелей культуры, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович.

Также президент Петр Порошенко поблагодарил группу Бумбокс за концерт который она сыграла на админгранице с аннексированным Россией Крымом в поддержку украинских пленников Кремля.