Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью "Против Путина"

Северо-западное управление Роскомнадзора потребовало от издания "Агентство бизнес новостей" удалить с сайта фотографию акции волонтеров штаба Ксении Собчак, написавших краской на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге лозунг "Против Путина".

Как пояснил изданию сотрудник ведомства, надпись "Против Путина" может быть расценена как агитация, нарушающая закон о выборах. К тексту заметки у Роскомнадзора претензий не возникло.

"Агентство бизнес новостей" согласилось с требованием, и теперь новость об акции сторонников Собчак сопровождается фотографией, где надпись "Против Путина" закрыта комментарием "Мы не можем показать лозунг протестующих по настоятельной просьбе Роскомнадзора".

Как отмечает "Медиазона", фотографии с акции удалили и другие петербургские издания – "Росбалт" и "Деловой Петербург".

От комментариев в Северо-западном управлении Роскомнадзора отказались.

В РКН уточнили, что претензии агентству может предъявить только Центризбирком. Но штрафовать будет все равно Роскомнадзор. Со слов чиновника ведомства, аналогичные устные рекомендации направлены и в другие СМИ.

В ночь на 4 марта полицией в Санкт-Петербурге были задержаны волонтеры штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которые нанесли краской надпись "Против Путина" на льду Фонтанки. Задержанные были доставлены в ОВД, откуда их после отпустили без составления протоколов под обязательство о явке. По данным штаба Собчак, одного из волонтеров при задержании сильно избили.

В России полиция и местные власти борются с антипутинской пропагандой.