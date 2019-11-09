"Роскошь" жизни в российской коммуналке: плесень на стенах, дырявый пол и общая уборная

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Плесень на стенах, дырявый пол, общая уборная и кухня на 50 человек. Крупнейшая в России коммунальная квартира в Санкт-Петербурге больше похожа на барак. А ее жители называют свое жилье – гетто – и уже 10 лет ждут расселения.

Пятиэтажка в историческом центр Санкт-Петербурга ничем не примечательная среди других домов. Но стоит приоткрыть входную дверь – и будто попадаешь в другой мир.

На общей кухне – грязные столы и стулья, к которым даже касаться не хочется. И две раковины: одна забита мусором, вторая – протекает.

То ли от старости, то ли от плесени – в кухне стоит жуткая вонь. Грязные стены и потолок покрыты трещинами и пятнами от грибка. А старая советская плита со слоем жира уже давно не работает.

В грязном коридоре – ни души. Люди стараются как можно быстрее проскочить в свои комнаты.

В коридоре крупнейшей в России коммунальной квартиры можно пробежать стометровку. Площадь помещения 1200 квадратных метров, здесь более 80 комнат, но большинство давно покинутые За каждой дверью, где еще живут люди – своя жизнь.

Дом признали аварийным еще 10 лет назад. С тех пор здесь ждут расселения. Сначала люди надеялись, что хоть местные СМИ помогут.

"У нас в туалет ходят в тазики, у нас ни одна плита не работает, у нас готовят в комнате и в туалет ходят в комнате и в очереди стоят, чтобы умыться", – сетовали тогда жильцы.

Тогда на всех федеральных каналах российские чиновники обещали отселить людей. А уже не с экранов недовольным пригрозили – чтобы молчали.

"Я ничего не скажу, потому что мне рисковать не надо. Вот на камеру раз пожаловались – хозяевам и сказали – еще раз кому-то что-то и освобождайте квартиру", – говорят жители.

Так они молчат и ждут до сих пор. А этим летом им наконец сказали .... расселения не будет. Денег нет.

"У меня письмо есть от Беглова, нынешнего нашего губернатора, что живите благополучно. Все. В ЖЕКе тоже сказали – делайте что хотите", – жалуются жильцы.

За этот коммунальный ад люди платят на наши деньги более тысячи гривен в месяц. И большинство из них отчаялись, что когда переедут в новое жилье.

Более трех миллионов россиян живут в коммунальных квартирах. Большинство из них – аварийные с позапрошлого века. Это данные Росстата. Каждый десятый житель Санкт-Петербурга ютится в коммуналке. Здесь действует отдельная программа по расселению. Но в этом году ее урезали.

"Люди стоят годами в очереди и эта очередь, к сожалению, продвигаться не будет", – говорит Владимир Рязанский, эксперт ЖКХ.

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