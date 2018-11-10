России грозит усиление санкций за "выборы" на Донбассе, – Климкин

Сегодня, 16:47

Украина совместно со своими международными партнерами уже предпринимает соответствующие меры

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Российская Федерация рискует попасть под ужесточение международных санкций из-за т.н. "выборов" на Донбассе, сообщи глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

"Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!", – написал он.

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На днях Климкин объяснил, зачем Путину "выборы" на Донбассе.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе. Мировое сообщество уже четко дало понять, что данное мероприятие боевиков, организованное Россией, противоречит Минским соглашениям.

В свою очередь сама страна-оккупант официально заявила, что признает "выборы"
Россия, санкции, усиление, Климкин, псевдовыборы
Источник:

"Сегодня"

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