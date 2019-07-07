России нужны ракеты средней дальности, Ирану – атомная бомба: главные новости недели

Все подробности пожара на российской субмарине, стоившего жизни 14 подводникам

Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS.

Чего требуют протестующие в Гонконге и во сколько обойдется Британии Brexit: читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Путин официально вывел Россию из ДРСМД

Российский президент Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД. О том, что лидер РФ подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стало известно 3 июля.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – гласит текст документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что ранее в феврале из ДРСМД вышли США, с которыми СССР подписал это соглашение в 1987 году. Госсекретарь Майкл Помпео объяснил это решение его "существенными нарушениями" с российской стороны, что, по его словам, подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

В то же время, вице-президент США Майкл Пенс заверил в том, что Белый дом остается открытым к диалогу с Россией по сохранению ДРСМД. По его словам, США "пришлось объявить о приостановке соблюдения ДРСМД в связи со значительными рисками для стран НАТО".

Протесты в Гонконге: полиция отступила, парламент разгромлен

О протестах в Гонконге нужно знать , что власти этого специального административного района Китая вот уже месяц не могут потушить протестные настроения против закона об экстрадиции на материк, и в минувший понедельник все вылилось в успешный штурм Законодательного собрания. По мнению обозревателей, сдача правоохранителями здания на несколько часов в руки погромщиков была попыткой переломить ход протеста, который поддерживают большинство жителей автономного региона.

Гонконгцы, вышедшие на улицу в день 22-й годовщины передачи района от Великобритании Китаю, к вечеру смогли прорвать полицейские заграждения и на несколько часов занять здание местного парламента, поскольку полиция просто отступила от главных ворот.

Как сообщает агентство Reuters, в итоге демонстранты ворвались в здание "большим потоком", вооружившись дорожными знаками и металлическими трубами от уличных ограждений. Они посрывали со стен картины видных политических деятелей района, разбили стеклянные двери и из баллонов с краской расписали антиправительственными лозунгами стены, эмблему Гонконга и рабочие столы депутатов. Были разбиты десятки компьютеров и почти все камеры наружного наблюдения. У некоторых протестующих были старые колониальные флаги Гонконга и стяг Великобритании.

"Полиция могла разогнать демонстрантов еще до того, как они начали штурмовать здание. Но они, напротив, ничего не предпринимали, только охраняли изнутри. Они нарочно позволили им громить все вокруг, чтобы общественность увидела именно так. Я думаю, это была ловушка. Они сделали это, чтобы вернуть себе общественную поддержку, которая целиком и полностью находилась на стороне протестующих", — заявил, например, местный политик Фернандо Чен.

Через несколько часов после сдачи Законодательного собрания полицейские легко преодолели импровизированные баррикады протестующих и оттеснили вооруженных зонтами и защищенных строительными касками протестующих от входа в задние. Депутаты парламента Тед Уи и Рой Квонг, встав перед полицией, попросили ее дать людям время самостоятельно покинуть помещание. В результате задержанных и пострадавших не было. Через час и здание парламента, и близлежащие улицы уже опустели.

"Мы решительно осуждаем этот акт", — передает заявление Представительства китайское агентство "Синьхуа".

В результате пожара на подлодке АС-12 "Лошарик" в России погибли 14 моряков

2 июля стало известно, что днем ранее в результате пожара на подлодке АС-12 "Лошарик" в России погибли 14 моряков . Как сообщил в Минобороны РФ, инцидент произошел во время батиметрических измерений в рамках "изучения придонного пространства и дна Мирового океана" на научно-исследовательском аппарате.

"14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 1 июля во время батиметрических измерений в рамках "изучения придонного пространства и дна Мирового океана" на научно-исследовательском аппарате. На момент обнародования этого сообщения пожар на аппарате потушили и доставили его на главную военно-морская база Северного флота России в Североморске.

Позднее стали известны чины погибших российских подводников. В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России, отметил президент РФ Владимир Путин.

В Британии озвучили колоссальную цену "жесткого Brexit"

В Британии озвучили колоссальную цену "жесткого Brexit".Так, если Великобритания покинет состав Европейского союза без предварительного соглашения об условиях Brexit, по государственной казне будет нанесет удар в размере 90 млрд фунтов (114 млрд долларов), заявил 2 июля министр финансов Филип Хаммонд.

"Как свидетельствует проведенный правительством анализ, разрушительный выход без соглашения явится ударом по казначейству стоимостью около 90 млрд фунтов", — сообщил глава британского Минфина, выступая в нижней палате парламента.

Хаммонд подчеркнул, что "жесткий Brexit" будет означать нехватку средств на сокращение налогов и увеличение расходов.

В то же время, сам он признался, что решать казначейские проблемы ему вряд ли придется, поскольку он вряд ли сохранит пост в новом правительстве.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй, которая доверила Хаммонду второй по значимости пост в правительстве, объявила о предстоящей отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.

В Иране подтвердили, что количество обогащенного урана превысило 300 кг

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что количество обогащенного до 3,67% урана превысило объемы в 300 кг. Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA. Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегерану разрешено хранить не более 300 кг обогащенного урана. Ядерная сделка предполагает, что излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг, Иран должен экспортировать в другие страны.

"Согласно полученной мной информации, Иран, как и планировалось, превысил объемы запасов в 300 кг", – сказал Зариф.

По его словам, "иранская сторона ранее ясно дала понять, что собирается сделать". Он также добавил, что якобы "право на такие действия дают Тегерану условия ядерной сделки".

В то же время официальный представитель МИД республики Аббас Мусави заявил, что Иран может вернуться к полному исполнению своих обязательств в рамках СВПД если европейские участники соглашения "примут меры по выполнению своей части договора".

"Мы объявили европейцам, что если их шаги будут более практичными, осязаемыми и полными, то Иран откажется от сокращения своих обязательств", — приводит агентство Тасним слова Мусави.

Он подчеркнул, что "иранская сторона продолжает консультации (со странами ЕС, – ред.) по вопросу межбанковского механизма INSTEX".

"В нынешнем виде INSTEX не отвечает интересам Ирана и иранского народа", — отметил дипломат.

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