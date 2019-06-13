Россия боится, что финансово не потянет гонку вооружений в космосе
Замглавы МИД РФ считает, что появление в военных доктринах США создания ПРО в космосе угрожает его стране
Спустя несколько месяцев после того, как в России признали, что проиграли Америке и Китаю гонку вооружений в космосе, в Москве усомнились в том, что смогут выдержать соперничество с Вашингтоном в этой области.
Во всяком случае, об этом 13 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
"Это все равно так или иначе оборачивается гонкой вооружений, затратной и обременительной для всех", – сказал он.
Рябков считает, что данная тема является "обширным полем" для дипломатической работы, а также заявил об угрозе, которую видит Россия в появлении в американских доктринальных документах создания космического сегмента ПРО.
Напомним, в ранее Министерстве обороны США заявили, что Россия и Китай разрабатывают технологии, благодаря которым они смогут нанести удар по Соединенным Штатам в космосе. Отмечается, что американские спутники могут быть выведены из строя, так как у России и Китая есть технологии для угрозы безопасности Штатов в космосе.
Мы также писали, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил и поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения конгрессом.
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