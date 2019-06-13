Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия боится, что финансово не потянет гонку вооружений в космосе

13 июня, 17:05

Замглавы МИД РФ считает, что появление в военных доктринах США создания ПРО в космосе угрожает его стране

Фото: Pixabay

Спустя несколько месяцев после того, как в России признали, что проиграли Америке и Китаю гонку вооружений в космосе, в Москве усомнились в том, что смогут выдержать соперничество с Вашингтоном в этой области.

Во всяком случае, об этом 13 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

"Это все равно так или иначе оборачивается гонкой вооружений, затратной и обременительной для всех", – сказал он.

Рябков считает, что данная тема является "обширным полем" для дипломатической работы, а также заявил об угрозе, которую видит Россия в появлении в американских доктринальных документах создания космического сегмента ПРО.

Напомним, в ранее Министерстве обороны США заявили, что Россия и Китай разрабатывают технологии, благодаря которым они смогут нанести удар по Соединенным Штатам в космосе. Отмечается, что американские спутники могут быть выведены из строя, так как у России и Китая есть технологии для угрозы безопасности Штатов в космосе.

Мы также писали, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил и поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения конгрессом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, космос, космические войска

Вы сейчас просматриваете новость " Россия боится, что финансово не потянет гонку вооружений в космосе". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Пентагона прояснил позицию по космическим силам США

13 августа 2018, 11:14

Журналисты напомнили министру обороны, что ранее он высказывался против создания космических сил

В МИД России рассказали, что их беспокоит в решении Трампа по космическим войскам

20 июня 2018, 14:43

Данный шаг является подтверждением того, что Вашингтон "вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий"

Космическая война: глава Пентагона сделал заявление

8 августа 2018, 04:30

В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны

США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю – глава Пентагона

15 августа 2018, 06:00

Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе

Лазерные системы и "ненормальные" спутники: США обеспокоены планами России на космос

15 августа 2018, 14:21

В октябре 2017 года Россия вывела на орбиту новый спутник-инспектор, который ведет себя аномально, заявили в Госдепе

Большинство американцев поддерживают идею Трампа о создании космических войск США – опрос

22 августа 2018, 06:37

Около 57% опрошенных заявили, что одобряют идею "создания шестой ветви вооруженных сил, военно-космических войск"

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Житель Кременчуга запатентовал чурчхелу

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Сегодня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Сегодня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Как стирать обувь в стиральной машине

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь