Россия начала новые военные учения: теперь в аннексированном Крыму и Армении

На аэродромах морской авиации и ПВО Черноморского флота Кача и Новофедоровка в оккупированном Крыму прошло двустороннее учение, в ходе которого одна из сторон атаковала аэродром условного противника, а другая отражала нападение.

Об этом сегодня сообщило министерство обороны РФ.

Как отмечается в официальном релизе, по замыслу учения, авиационная группировка ЧФ и армии ВВС и ПВО Южного военного округа в составе восьми самолетов Су-30СМ, двух вертолетов Ми-8, и двух вертолетов Ми-35, была поднята с аэродрома Новофедоровка для нанесения удара по аэродрому Кача.

"Задачей обороняющейся стороны был вывод из-под удара транспортных самолетов АН-26, самолетов Бе-12 и вертолетов Ка-27 и отражение удара с использованием зенитных ракетных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маскировки. В ходе учения каждая из сторон применила нестандартные подходы для достижения победы над условным противником, при этом были отмечены действия командира сил на аэродроме Кача, который обеспечил вывод авиационной и наземной техники из-под удара, прикрытие аэродрома зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф" и "Оса", для "ослепления противника" развернул средства РЭБ и использовал аэрозольную маскировку объектов", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в совместных учениях с молодыми летчиками армейской авиации авиабазы Эребуни. На высокогорном полигоне "Алагяз" ротная тактическая группа выполнила учебно-боевые задачи при поддержке ударных вертолетов Ми-24П в системе разведывательно-ударного контура (РУК).

"Мотострелки отработали сопровождение колонн, высадку десанта в тыл условного противника, организовали засады. Экипажи вертолетов днем и ночью в сложных метеоусловиях выполнили задачи по поиску, обнаружению, распознаванию, наведению и поражению целей условного противника в горно-скалистой местности. К тактическому учению было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-24П и Ми-8 МТВ", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" Россия перебросила к границам Украины дополнительные войска, а также проводятся мероприятия по усилению боевиков на Донбассе.

Напомним, на днях разведка сообщала, что Россия подключила к учениям "Восток-2018" боевиков "Л/ДНР". Противник в рамках российских учений отрабатывает вопросы перемещения техники и личного состава к новым районам, а за этим всем через видеонаблюдение следит российское командование.

В то же время, на днях российский журналист Александр Сладков показывал видео, в котором говорит, что "Ураганы" направляются в Украину. Таким образом он подтвердил участие России в войне на Донбассе.